. Tolgahan Sayışman'ın ekranlara dönüş şartı!

Oyunculuk, sunuculuk ve şarkıcılık yapan Almeda Abazi Sayışman, geçtiğimiz aylarda Dream Türk TV'de ekranlara gelen 'Renkli Hayatlar' programına konuk olmuştu. 2008'de Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Arnavut asıllı tescilli güzel, mutlu bir evlilik sürdürdüğü Tolgahan'la tanışma hikayesini anlatmıştı.Ünlü isim, "Ortak arkadaşlarımız var. Bir gün aynı ortama denk geldik. Arkamdan biraz koşturdum. Amerika'da evlenme teklifi etti ve orada nikâh masasına oturduk. Tolgahan tam anlamıyla benim ilk ilişkim. Evlilik hissetmeseydim Tolgahan'la ilişkiye başlamazdım. İki yıl sevgili olduk, sonra evlendik" demişti.Almeda Abazi, "Evde görev dağılımı var mı?" sorusu üzerine, "Hiç yardımcı olmuyor diyemem, hakkını yemeyeyim. Efehan doğduğunda ben uyuyayım diye onunla sabaha kadar oturmuşluğu var. Orada da kaldı zaten. Çok işi var. Bende zaten işi olduğunu bildiğim için ondan beklemiyorum. Karışmasını çok istemem" ifadelerini kullanmıştı.Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi, geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla birlikte Antalya'da bir otelde tatil yapmıştı. Burada özel bir villa kiralayan Sayışman, gecelik 50 bin TL ödemişti. Toplam 300 bin TL'ye bir hafta tatilin tadını çıkaran Sayışman ve ailesi, daha sonra Almeda Abazi’nin kardeşi İlda Abazi’yi İzmir’de ziyaret etmişti.Bol bol dinlenen, deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü çiftten Sayışman, eşiyle çekilen fotoğrafını da sosyal medyadan paylaşmıştı. İki çocuk annesi tescilli güzel de aynı kareyi, kendi Instagram hesabından yayınlamış; beş yıllık evli çiftin, uyumlu stili de dikkatlerden kaçmamıştı.Tüm bunların ardından 40 yaşındaki Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul’da objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla konuşarak ofisini Avrupa yakasından, Anadolu yakasına taşımaya karar verdiğini ve Metropol İstanbul’dan ofis baktığını belirten oyuncu; şu ifadeleri kullandı:Uzun bir süredir televizyonla alakalı projede yer almamasıyla ilgili yöneltilen soruya da cevap veren Sayışman; “İş hayatına ağırlık verdim son yıllarda, ama içime sinen ilk güzel projede ekranda olmak istiyorum. Sokakta karşılaştığım herkes ne zaman ekranlara döneceğimi soruyor. Sevenlerim gibi bende ekranlarda olmayı özledim fakat projenin içime sinmesi şart” şeklinde konuştu.