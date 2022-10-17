. Mine Tugay gençlik sırrını açıkladı

Pek çok dizi ve filmde rol alan Mine Tugay, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. 28 Temmuz'da 44 yaşına giren Tugay, önceki gün takipçileriyle soru - cevap etkinliği gerçekleştirdi. Mine Tugay, "Bu kadar genç kalmayı nasıl beceriyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi."Ruh gençliğimi içimdeki çocuk sayesinde koruyabiliyorum sanırım" diyen Mine Tugay, "Cildimle ilgili ise 25’li yaşlarımdan beri düzenli bakım yapıyorum. Bir de minimum güneşte kalmak ve güneş kremlerini yüksek faktörlü kullanıyorum" açıklamasını yaptı.Mine Tugay, daha önce de bir takipçisinin, "Bu kadar enerjik olmanızın altında bir motivasyon var mı?" sorusunu yanıtlamıştı. Bir dönem "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi"nde "Suna" karakterini de canlandıran Mine Tugay, "Hayat... Yani hayatta kalma güdüsüyle yaşamıyorum. Hayattan zevk almaya çalışıyorum. Bu arada her zaman da çok enerjik değilim. Bazen kendime çok zaman tanırım. Bazen dingin ve kendimle geçirdiğim zamanlar olur. O da bir motivasyon ve hayata dahil..." şeklinde konuşmuştu.Samimi açıklamalarda da bulunan Mine Tugay, "nazar" konusundaki görüşlerini dile getirmişti. Bir takipçisinin, "Nazardan korkmuyor musun? 'Neden?' dersen, paylaşımlardan..." sorusuna yanıt veren Tugay, "Başıma gelenlerden sonra ara ara inandığım oluyor..." demişti.Mine Tugay, "Kitap yazmayı hiç düşündünüz mü?" sorusunu ise "Üzerinde çalıştığım bir kitap var ama bu ara biraz uzaklaştım. Yaratıcılık tıkanması yaşıyor olabilirim" şeklinde cevaplamıştı.Mine Tugay, "Neden hep yalnızsın?" sorusuna, "Yalnız kalmayı birçok insana göre daha çok sevdiğim kesin ama yalnız değilim. Sadece özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum" yanıtını vermişti.Ayrıca Mine Tugay, "Kendimi en yakın hissettiğim ve açıkçası oynarken cepten yediğim rol 'Medcezir'deki 'Ender' karakteriydi. 'Cepten yemek' derken role elbette çok şey katmaya çalıştım. Partnerimle üzerine çok konuşup, çalıştık ve karakterleri var ettik ama oynaması benim için kolaydı. Yani bana çok yakındı, onu demek istiyorum. Uyarlama işlerde orjinalini izleyip, ilham alabiliyorsunuz. Bu da bir yandan işi kolaylaştırıyor. En etkileyen karakter ise tiyatroda oynadığım 'Karatavuk'daki 'Una' oldu" demişti.Ünlü oyuncu, "Aşk' dediğimiz kavram, zaman içerisinde boyut olarak farklılaşabiliyor. İki insan arasındaki aşktan bahsediyorsak, beni besleyen bir şey olduğunu söyleyebilirim. Çünkü aşık olunca hayatınıza tutku, bağlılık, sorumluluk gibi yeni ve zengin kavramlar giriyor" ifadelerini kullanmıştı.Mine Tugay, kendisinde en sevdiği ve sevmediği özellikleri de açıklamıştı. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Kendimde en sevdiğim özellik; insanları tanıma ve anlama hevesim hiç bitmiyor. Bu işimin de getirdiği bir özellik ve bunu seviyorum. Sevmediğim özelliğim ise; biraz sabırsızım ama bunun üzerine de çalışıyorum. Her şeyi zamana bırakmak gerektiğini, sabırsızlandığım konu ile ilgili kafamdaki soru işaretlerini minimalize etmeyi öğretiyorum kendime. Yol aldığımı söyleyebilirim" demişti.