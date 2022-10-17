. Demet Akalın'dan Ebru Gündeş'e evlilik sorusu
  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Demet Akalın'dan Ebru Gündeş'e evlilik sorusu

Ebru Gündeş'i dinlemeye giden Demet Akalın'ın sahnede sorduğu soru şaşkınlık yarattı.

Ekleme: 17.10.2022 - 09:21 Güncelleme: 17.10.2022 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlendiği ve Dubai'ye yerleşeceği iddiaları gündemde olan Gündeş'in tektaşı da geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu. Son olarak Ebru Gündeş'in konserine giden Demet Akalın, sahnede sorduğu sorularla herkesin merak ettiği konuyu aydınlığa kavuşturdu.

"Evlenmedim"

Akalın herkesin içinde "Evlilik var mı?" diye sorunca Gündeş bu konuda ilk kez konuştu. Gündeş şarkıyı söylediği anlarda yüzüğünü göstererek "Hayır" dedi. Gündeş ayrıca açıklamasında "Benimle ilgili çok konuşurlar hep yalan dolan hakkımda çok iddia var. 5 senedir konuşmuyorum" dedi.

Demet Akalın'dan Ebru Gündeş'e evlilik sorusu
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın kaçak yapı girişimini deşifre etti
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız
Başkan Erdoğan Miçotakis'i fırçaladı! NYT kapalı kapılar ardındaki tartışmayı yazdı! Salon buz kesti...
Maden şehitlerinin çocuklarının eğitim masrafları karşılanacak
Fuat Oktay açıkladı: Karadeniz gazı 2023'te evlerde...
Zelenskiy: 'Düşman kentlerimize saldırabilir ama bizi parçalayamayacak'
BioNTech: 2030'dan önce aşıyla kanser tedavisi mümkün
Bakan Dönmez'den Bartın açıklaması
Dilara’dan acı haber geldi! Hollanda 'Fişini çekeceğiz' diyerek ölüme terk etmişti
İSBİKE istasyonları çöp kutusuna döndü!
KYK borçları için harekete geçildi: Bu hafta Meclis'te görüşülecek
Pervin Buldan: Şimdi bizi yok sayanlar kapımızı çalacak
Enerji krizi Almanya'daki sağlık sistemini de vurdu! Alman Sağlık Bakanı 'Hastaneler kapanabilir' uyarısında bulundu
Gizli tanıktan bomba ifadeler! İşte PKK'nın kuryeleri
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki ayrı patlama
Fahrettin Altun'dan 'yalan makinası' Yunan bakana yanıt: Devlet ciddiyetine davet ediyoruz
Bakan Bilgin, patlamanın yaşandığı maden ocağında incelemelerde bulundu!
Madencilerin Bartın'daki patlama öncesi çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Maden ocağındaki patlama ile ilgili en ufak hata kusur varsa ortaya çıkacak!
Maden faciasında kahreden fedakarlık: Altı arkadaşını kurtardı diğerleri için geri dönerken hayatını kaybetti
Bartın'daki maden faciasından geriye acı hikayeler kaldı

Bartın'daki maden faciasından geriye acı hikayeler kaldı

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat!

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat!

Bursa'da hırsız, polisi görünce 'Ben neredeyim' dedi

Bursa'da hırsız, polisi görünce 'Ben neredeyim' dedi

Beş kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasında dehşete düşüren detaylar: Sürücünün kanında uyuşturucu çıktı

Beş kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasında dehşete düşüren detaylar: Sürücünün kanında uyuşturucu çıktı

Koronavirüse yakalanmayanların sırrı ne?

Koronavirüse yakalanmayanların sırrı ne?

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak