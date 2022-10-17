Billur Kalkavan'a veda! Billur Kalkavan gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu nedeniyle 15 Ekim 2022'de hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Billur Kalkavan'ın ölümü ise sanat camiasını adeta yasa boğdu. Mantar enfeksiyonu sonrası bağışıklığı düşen ve kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Kalkavan, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanıyor. Kalkavan'ın cenaze töreninde 13 yıllık sevgilisi gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar...

Başarılı oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Kalkavan kanserle mücadele ettiği sırada vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu nedeniyle 15 Ekim 2022'de hayatını kaybetti.



59 yaşında aramızdan ayrılan Kalkavan'ın ölümü ise sanat camiasını yasa boğdu.





Billur Kalkavan'ın ölümünün ardından 13 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Buğra Bahadırlı, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" ifadelerini kullandı.



59 yaşında yaşamını yitiren Billur Kalkavan, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.



Billur Kalkavan’a veda! Billur Kalkavan gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Duygusal anların yaşandığı cenaze törenine Hamdi Alkan, Nevbahar Koç, Ömer Koç, İlber Ortaylı, Necmi Yapıcı, Başak Sayan, Nilgün Belgün'ün yanı sıra çok sayıda seveni katıldı.



Duygusal anların yaşandığı cenaze törenine oyuncunun çok sayıda seveni katıldı. Kalkavan'ın 13 yıllık sevgilisi Buğra Bahadırlı gözyaşlarına hakim olamadı.



Kalkavan'ın 13 yıllık sevgilisi Buğra Bahadırlı gözyaşlarına hakim olamadı.



Billur Kalkavan, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.