. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz ayrıldı
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Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz ayrıldı

Yaklaşık 10 aydır aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan-Alp Navruz çifti, yollarını ayırdı. İkili, birbirlerini sosyal medyada takipten çıktı

Ekleme: 17.10.2022 - 09:16 Güncelleme: 17.10.2022 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Alp Navruz (32) ile Ayça Ayşin Turan (29), geçtiğimiz yıl aralık ayında aşk yaşadıklarını itiraf etmişti. Daha önce, "Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" açıklamasını yapan çiftin birlikteliği ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

AYRILDILAR

Turan ile Navruz, birbirlerini sosyal medyada takipten çıktı. Yer aldıkları fotoğrafları da silen ikili, böylece ayrıldıklarını gözler önüne serdi.

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz ayrıldı

AŞK DOLU BAKIŞ

Ayça Ayşin Turan, geçtiğimiz haftalarda bu fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Ünlü oyuncunun sevgilisine aşk dolu bakışları ise dikkatlerden kaçmamıştı.

"BENİ ÇOK UTANDIRDINIZ"

Ayrıca daha önce Etiler'de görüntülenen Ayça Ayşin Turan, gazetecilerin, "Rol arkadaşınız Alp Navruz ile aşk yaşıyorsunuz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt vermişti. Oyuncu, "Zaten her şeyi biliyorsunuz. Ne söyleyeyim? Beni çok utandırdınız. Her şey güzel gidiyor. Her şey yolunda" demişti.

"SEVE SEVE OYNARIZ"

Navruz ile çok güzel bir enerji yakaladıklarını dile getiren Ayça Ayşin Turan, "Birlikte bir proje gelirse seve seve oynarız. Ben Alp ile çalışmayı çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"7 KARDEŞİM VAR"

Öte yandan Ayça Ayşin Turan, geçtiğimiz aylarda samimi açıklamalarda bulunmuştu. Hakkında merak edilenleri anlatan Turan, yedi kardeş olduğunu açıklayarak, aile hayatına da değinmişti.

İşte Ayça Ayşin Turan’ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

* Yedi kardeşim. Beş abim, bir tane de ablam var. Sinop doğumluyum. İstanbul’a sonradan geldim. Kardeşlerimden oyuncu olan yok ama sette çalışan var. Reji olarak görev yapan iki kardeşim var. Hiç arkadaş sıkıntısı çekmedim, kardeşlerim hep yanımdaydı. Memleketime sık sık gidiyorum.

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz ayrıldı

-İstanbul’a ilk geldiğimde, 'Nereye düştüm ben?' dedim ama çok uzun sürmedi bu düşüncem.
-Hiç estetiğim yok. İhtiyacım olsa yaptırırım.
-Okul dönemimde en çalışkan öğrencilerden biriydim.
-Kendimde katlanamadığım durum; bazen çok sabırlıyım bazen de gözüm dönüyor.
-Fake (sahte) hesabım yok. Kimseyi sahte hesaptan takip etmiyorum.
-Sosyal medya gelen kötü yorumlara bakmıyorum.
-Batıl inancım var. Üstümde bir şey dikilmesinden hoşlanmam.
-Bütün partnerlerimle çok iyi anlaştım, sadece bir kişi hariç!
-Oynadığım karakterlerle beraber bir yolculuğa başlıyoruz, ben kendimden bir şeyler katıyorum. Karakterden bir şeyler öğreniyorum. Bu benim hoşuma gidiyor.
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