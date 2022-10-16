. Serdar Ortaç, Kuruçeşme Açıkhava'da rekor kırdı
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Serdar Ortaç, Kuruçeşme Açıkhava'da rekor kırdı

Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde pop müziğinin başarılı ismi Serdar Ortaç, 11'nci kez sahne alarak bir rekora imza attı. Dinleyicisiyle Boğaz'ın ışıltılı görüntüsü altında buluşan ünlü sanatçı, şarkılarıyla binlerce hayranına müzik ziyafeti sundu.

Ekleme: 16.10.2022 - 00:12 Güncelleme: 16.10.2022 - 00:13 / Editör: Ozge Selin
Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde geleneği bozmayan Serdar Ortaç, Boğaz'ın muhteşem atmosferinde dansçıları, orkestrası ve hitleriyle mekanı bir kez daha hınca hınç doldurdu. Sevilen şarkılarından biri olan ‘Mesafe' ile konserine başlayan ünlü sanatçı, alkış tufanıyla karşılandı.

DUYGU DOLU ANLAR

Sevenlerinden telefonlarını bırakmalarını ve bol bol eğlenmelerini isteyen Ortaç'a, müzikseverler kayıtsız kalamadı. Hayranları, ünlü sanatçının ‘Karabiberim'den günümüze kadar en sevilen şarkılarından oluşan repertuvarına doyamadı. Ortaç'ın kesintisiz müzik ziyafeti sunduğu gecede, müzikseverler kimi zaman şarkıların enerjisiyle yerinde duramadı kimi zaman romantik aşk parçalarıyla duygu dolu anlar yaşadı.

İKİ SAAT SAHNEDE KALDI

Şarkı aralarında hayranlarıyla bol bol sohbet etmeyi ihmal etmeyen Ortaç, esprili tavrıyla Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi dinleyicilerini mest etti. Zengin repertuvarı ve bitmeyen enerjisiyle göz dolduran ünlü popçu, iki saat süren performansıyla unutulmaz konserlerinden birine daha Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde imza attı.

Serdar Ortaç, yoğun istek üzerine 21 Ekim tarihinde 12'nci kez Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak.

Serdar Ortaç, Kuruçeşme Açıkhava'da rekor kırdı
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