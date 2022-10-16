. Serdar Ortaç, Kuruçeşme Açıkhava'da rekor kırdı

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde geleneği bozmayan Serdar Ortaç, Boğaz'ın muhteşem atmosferinde dansçıları, orkestrası ve hitleriyle mekanı bir kez daha hınca hınç doldurdu. Sevilen şarkılarından biri olan ‘Mesafe' ile konserine başlayan ünlü sanatçı, alkış tufanıyla karşılandı.Sevenlerinden telefonlarını bırakmalarını ve bol bol eğlenmelerini isteyen Ortaç'a, müzikseverler kayıtsız kalamadı. Hayranları, ünlü sanatçının ‘Karabiberim'den günümüze kadar en sevilen şarkılarından oluşan repertuvarına doyamadı. Ortaç'ın kesintisiz müzik ziyafeti sunduğu gecede, müzikseverler kimi zaman şarkıların enerjisiyle yerinde duramadı kimi zaman romantik aşk parçalarıyla duygu dolu anlar yaşadı.Şarkı aralarında hayranlarıyla bol bol sohbet etmeyi ihmal etmeyen Ortaç, esprili tavrıyla Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi dinleyicilerini mest etti. Zengin repertuvarı ve bitmeyen enerjisiyle göz dolduran ünlü popçu, iki saat süren performansıyla unutulmaz konserlerinden birine daha Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde imza attı.Serdar Ortaç, yoğun istek üzerine 21 Ekim tarihinde 12'nci kez Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak.