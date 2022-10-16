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Beyaz Gazete
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Şehit madencilerin ailelere yardım edecek

Bursa'da konser veren Selami Şahin, 14 Eylül'de yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine yardım edeceğini belirterek, "Onlara yardım etmek ibadet gibi kutsaldır." dedi.

Ekleme: 16.10.2022 - 11:43 Güncelleme: 16.10.2022 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Bartın'daki maden ocağında yaşanan patlama yürekleri dağladı.

11 yaralı, 41 işçinin şehit olduğu olayın grizu kaynaklı olduğu açıklandı.

Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları ve mesai arkadaşlarının umutlu bekleyişi gecenin ilerleyen saatlerinde yerini acı feryatlara bıraktı.

Selami Şahin kayıtsız kalmadı
Türkiye'nin odaklandığı olayla ilgili spor ve magazin dünyasından birçok isim taziye mesajları yayınladı.

Ünlü sanatçı Selami Şahin ise maden faciasına kayıtsız kalmadı.

Maden şehitlerinin ailelerine yardım edecek
Dün akşam Bursalılarla bir araya gelen Şahin konsere başlamadan önce Bartın’da yaşanan olaya ilişkin duygularını ifade etti.

İstanbul’a döndüğünde ise hayatlarını kaybeden madencilerin ailelerine yardım edeceğini belirtti.

"Onlara yardım etmek ibadet gibi kutsaldır"
Şahin, "Bartın’da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Allah kimseye dert keder vermesin. Gerçekten hayat devam ediyor. İnsan her an gidebilir. Bugün varız yarın yokuz, gerçekten belli olmaz. Onun için kendinize dikkat edin. Allah hepimize sıhhatli huzurlu ömürler versin yarabbim. Ailelerin şimdi kim bilir nasıl içleri yanıyor. Onlara yardım edebilecek bir şey varsa ben İstanbul’a gidince araştıracağım. Onlara yardım etmek, ibadet gibi kutsaldır. Eksik bırakmayalım onları." şeklinde konuştu.

İHA'nın aktarımına göre; iki saat sahnede kalan Şahin'i konserin sonunda sevenleri ayakta alkışladı.
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