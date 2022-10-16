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Beyaz Gazete
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Ölüm nedenini hayat arkadaşı anlattı!

Billur Kalkavan ölüm haberi ile sanat dünyasını yasa boğdu. Bir süredir kanser tedavisi gören sanatçı, henüz 59 yaşındaydı. Billur Kalkavan'ın asıl ölüm nedenini, 13 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı anlattı.

Ekleme: 16.10.2022 - 10:05 Güncelleme: 16.10.2022 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Sanatçı Billur Kalkavan tam 6 aydır akciğer kanseri ile mücadele ediyordu. Geçtiğimiz gün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın ölüm nedenini, 13 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı açıkladı. Habertürk'e konuşan Buğra Bahadırlı, ünlü sanatçının vücudunda mantar türediğini söyledi.

BİLLUR KALKAVAN'IN ÖLÜM NEDENİ NE?

Bahadırlı, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" ifadelerini kullandı.

Bahadırlı cenaze töreni hakkında ise, "Cenaze töreni henüz belli değil. Nereye defnedeceğimizi kardeşiyle karar vereceğiz. Büyük bir olasılıkla pazartesi günü defnederiz" açıklamasında bulundu.
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