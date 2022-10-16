. Fotoğrafçı ve sinemacı Sadık İncesu hayatını kaybetti
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Fotoğrafçı ve sinemacı Sadık İncesu hayatını kaybetti

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabıyla anılan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, 64 yaşındaki fotoğrafçı, oyuncu ve görüntü yönetmeni Sadık İncesu’nun iki gün önce vefat ettiğini belirtti.

Ekleme: 16.10.2022 - 01:18 Güncelleme: 16.10.2022 - 01:20 / Editör: Ozge Selin
Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, 1999 yapımı 'Mayıs Sıkıntısı' filminde rol alan 64 yaşındaki oyuncu Sadık İncesu, 13 Ekim Perşembe günü hayatını kaybetti. 

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, "İncesu maalesef amansız hastalığa yenik düştü. Yapımcılık ve görüntü yönetmenliği de yapan Sadık İncesu, aynı zamanda çok değerli bir fotoğraf sanatçımızdı ve Nuri Bilge Ceylan'ın da asistanıydı. Hastalığının ilerleyen dönemlerine denk gelen haziran ayında gerçekleşen son sergisine katılmıştı. Bu sergi eylül ayında İzmir'de tekrarlanacaktı ancak katılacak gücü kalmamıştı. Kara kara kapkara bir gün. Maden şehitlerimiz, Billur Kalkavan’ın ölüm haberi ve Sadık İncesu bugün Nurtepe Cemevi'nde yapılan törenden sonra Etiler Ulus Mezarlığı'nda defnedildi. Hepsinin mekânı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Fotoğrafçı ve sinemacı Sadık İncesu hayatını kaybetti
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