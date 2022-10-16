. Deniz Seki babası İrfan Seki'yi unutmadı!
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Deniz Seki babası İrfan Seki'yi unutmadı!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan Deniz Seki, babası İrfan Seki'yi ölüm yıl dönümünde unutmadı. Ünlü şarkıcı, merhum babasını duygusal bir paylaşımla andı. 52 yaşındaki Seki'nin paylaşımına binlerce yorum geldi.

Ekleme: 16.10.2022 - 20:38 Güncelleme: 16.10.2022 - 20:42 / Editör: Ozge Selin
Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen ünlü şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor ve takipçilerinin yakaladığı photoshop hatalarıyla ve uyguladığı filtrelerle sık sık gündeme geliyor.

Deniz Seki, geçtiğimiz ay Manisa'da konser vermiş ve gecenin fotoğraflarını Instagram sayfasından takipçileriyle paylaşmıştı. Seki'nin ardından Manisa Belediyesi de konserin görüntülerini yayınlamış; şarkıcı ile belediye tarafından paylaşılan fotoğraflar arasındaki fark sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilmişti.

Deniz Seki babası İrfan Seki'yi unutmadı!

'KÖTÜ YORUMLARI ÇİĞNEYİN AMA TÜKÜRMEYİN!'

Sosyal medyada kıyaslanan görüntüler sonrasında ise Seki'den açıklama gelmişti. Şarkıcı, gelen eleştirelere; 'Merhabalar... Yine bir farklı Deniz ile karşı karşıyayız. Hepimiz insanız insan! Olduğumuz gibi de arada değişikliklere yönelebiliyoruz. Ben benim! Deniz Seki'yim! O anki ruh halimde o Deniz'i beğenmiş onu paylaşmışım! Kötü yorumları ağzınıza alın çiğneyin ama tükürmeyin. Çok sarılıyorum hepinize, sevgiler' sözleriyle yanıt vermişti.

'SAHNELERDE ÇOK MUTLUYUM'

52 yaşındaki Deniz Seki, tüm bunların ardından geçtiğimiz aylarda havalimanında objektiflere takılmıştı. Basın mensuplarıyla konuşarak İzmir'deki sahnesinden döndüğünü söyleyen Seki, 'Sahnem vardı, muhteşem geçti. Konserlerim yoğun bir şekilde devam ediyor, ben sahnelerde çok mutluyum. Yeni projeler de yolda' demişti.

MAKYAJSIZ OLDUĞU İÇİN GÖZLÜK TAKTI

Konser fotoğraflarına photoshop yaptığı iddialarına yanıt vermeyen şarkıcının makyajsız olduğu için gözlük taktığı görülmüştü. Ünlü ismin yüzünün şiş olması da dikkatlerden kaçmamıştı.

Deniz Seki babası İrfan Seki'yi unutmadı!

BABASINA ÖZLEMİNİ ANLATTI

Şimdilerde yoğun konser programı devam eden ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Instagram hesabından babasıyla çekilmiş karelerini takipçileriyle paylaşan Seki, babasının yokluğunun kendisine neler hissettirdiğini yazdı.

Ünlü isim, paylaşımına; 'Babasız bir kız çocuğu kökünden sökülen bir koca çınar ağacına benzer, ya da arkasında dağ olmayan çöl ve susuz bir kuma ama Rabbim yardım eder ve o kız çocuğu hem serap bulur, bir de koca çınar ağacını yeniden dikip gölgesinde oturur geride kalan canlarıyla…Canım babacığımın ölüm yıl dönümü. Mekanın Cennet olsun yakışıklım, seni çok seviyoruz İrfan Seki' notunu düştü.

Deniz Seki babası İrfan Seki'yi unutmadı!

Seki'ye hayranlarının yanı sıra; Metin Arolat, 'Babacığın nurlar ile uyusun canım Deniz'im' yorumunu yaparken, Gül Erçetingöz de 'Nur içinde uyusun babacığın' diye seslendi.

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