. Dağhan Külegeç evleniyor...

Bir dönemin ekranlara damga vuran dizisi 'Kavak Yelleri' ile ünlenen oyuncu Dağhan Külegeç, sevgilisi Tuğba Aytaş ile aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı. Oyuncu, nişan pozunu takipçileriyle de paylaştı.

'Lise Defteri', 'Kiraz Mevsimi' ve 'Yeni Gelin' gibi yapımlarda rol alan ünlü isim Dağhan Külegeç, sevgilisi Tuğba Aytaş ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiftin nişan haberini, Külegeç'in annesi Ayşe Erbulak, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak duyurdu:Çok tatlı bir kızı istedik, o güzelim ailesi de kabul etti. Söz kestik, nişan yaptık. Artık resmî olarak kayınvalide oldum. Artık düğünü konuşuyoruz.Oyuncu ise Aytaş ile çekilen pozlarını, 'Söz, isteme, nişan' notunu yazarak Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştı.