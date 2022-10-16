. Cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu!

Billur Kalkavan'dan geçtiğimiz mayıs ayında üzücü bir haber gelmişti. Hamdi Alkan, 59 yaşındaki oyuncunun yaşadığı sağlık sorununu sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım.SAÇLARI DÖKÜLDÜ, KİLO VERDİÖzel bir hastanede tedavi gören ve bu süreçte en büyük destekçisi kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Buğra Bahadırlı olan Billur Kalkavan'ın, kemoterapi nedeniyle saçlarının döküldüğü ve kilo kaybettiği görülmüştü.Ocak ayında koronavirüsü atlatan oyuncu, “O dönem virüsü normal geçirdim. Daha sonrasında göğsüm sıkışıp, rahat nefes alamadığım için hastaneye gittim. Filmde kanser olduğum ortaya çıktı. Ameliyat olmadım, birkaç yere sıçradığı için genel kemoterapi tedavisi görüyorum. Hiç kafaya takmıyorum” demişti.SON DURUMUNU SEVGİLİSİ AÇIKLADIBillur Kalkavan'ın sağlık durumu ile ilgili son açıklama Buğra Bahadırlı'dan gelmişti. Ünlü isim, 'Billur'un inşallah tedavisi iyi gidecek. İki kemoterapisi daha kaldı. Daha sonra doktor tekrar kontrol edecek. Gelişimi çok iyi. Tetkiklerden iyi sonuçlar geldiği için daha radyolojiye girmeden olumlu bir sonuç bekliyorlar doktorlar. Dram senaryosu oluşturmak isterseniz üzüleceğiniz çok şey var. Ama biz sürekli tablonun pozitif taraflarına odaklanıyoruz. Bu sürecin içerisinden zihnen de sağlıklı bir şekilde geçmeye çalışıyoruz' demişti.'IŞIKLAR İÇİNDE UYU CANIM BİLLUR'Ancak Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan (59), 15 Ekim Cumartesi günü hayatını kaybetti. Instagram hesabından yakın arkadaş olduğu oyuncunun fotoğrafını paylaşan yönetmen Hamdi Alkan, 'Çok üzgünüm… Işıklar içinde uyu canım Billur' mesajını yazdı.Hülya Koçyiğit, Tuba Büyüküstün, Seren Fosforoğlu, Armağan Çağlayan, Nurgül Köse, Yonca Evcimik , Uğurkan Erez, Doğa Rutkay, Ayşe Özyılmazel, Tuğba Özay ve Ebru Destan gibi ünlüler de sosyal medyada üzüntülerini paylaştı.'ÖZÜR DİLERİM BİLLUR'Kalkavan'ın hayatını kaybetmesinin ardından oyuncu Doğa Rutkay'dan dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi. Oyuncu, paylaşımında; 'Kişiliğinden hiç vazgeçmeyen, olduğu gibi kalabilmenin en önde gidenlerindendi Billur. Ona göre, buna göre, şuna göre şekil değiştirdiğini hiç bilmem. Dobra dobra dolaşan, kedisi köpeğiyle hayatını zenginleştiren sağlam bir Cumhuriyet kadınıydı. Neşeli, sivri diliyle hemen fikrindekini masaya döken bir kadındı. Kendinden hiç şaşmadı! Pusulası hep sevgiden, mertlikten yanaydı. İyi kadındı Billur, çok iyi insandı. Çocukları getiremeden sana çekip gittin, özür dilerim Billur' ifadelerini kullandı.'SADECE YANINDA OLMAK BİLE EĞİTİRDİ İNSANI'Tuba Büyüküstün ise 'Eğer Billur Kalkavan'ı hiç tanımadıysanız... Sadece yanında olmak bile eğitirdi insanı. Mesela ne görürdünüz onda biliyor musunuz; elinde olmayanlar için şikayet etmek yerine olanlar için şükretmeyi. Kimsenin arkasından konuşmamayı, saygısızlık yapmadan açık sözlü, dürüst olmayı. Sevdiklerinle olduğun anı yaşamayı. Olduğun halinde saklanmadan gerçek olabilmeyi. Meraklı olmayı, hayatın bilgilerine aç olmayı ve o bilgileri başkalarıyla paylaşabilmeyi. Hata yaptığını kabul etmenin büyük bir özgürlük olduğunu. Zenginliğin parayla alakalı olmadığını, hayvanlarla da ssatlerce sohbet edilip hal hatır sorulabileceğini. Sevgi ve muhabbetin bu hayatın çarkı olduğunu ve aklıma gelmeyen bir sürü şey daha' demişti.ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ TANIYORDUM'Hülya Koçyiğit ise sosyal medyada yayınladığı kareye, 'Çok erken, çok üzücü. Çocukluğundan beri tanıdığım, güzeller güzeli Billurcum zamansız gidişine çok çok üzgünüm. O güzel yüreğin, müthiş enerjin ve dobralığınla anılarımızda yaşamaya devam edeceksin. Sevenlerinin ve yakınlarının başı sağ olsun. Nurlar içinde uyuman dileğiyle' notunu düştü.CENAZE TÖRENİNİN DETAYLARIAni vefatıyla herkesi yasa boğan Kalkan'ın cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu. Ünlü ismin yakın dostu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla törene dair detayları paylaştı.Büyüküstün, paylaşımında; 'Billur Kalkavan, 17 Ekim Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacaktır. Tüm sevenlerine duyurulur' ifadelerini kullandı.