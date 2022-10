. Arda Türkmen'den Melodi Elbirliler paylaşımı...

Melodi Elbirliler ile şef Arda Türkmen, geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturmuştu. Çift, Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen tören ile birbirlerine 'Evet' demişti. 200 davetlinin katıldığı geceden kareler sosyal medyada paylaşılmıştı. Düğünde kısa süreli bir panik de yaşanmıştı. Çift, nikâh töreni için sahneye yürüdüğü anda davetliler tarafından tutulan bir maytaptan çıkan kıvılcım, Elbirliler'in gelinliğine sıçramıştı. Konuklar hemen müdahalede bulunarak, ateşi söndürmüştü.İKİ FARKLI GELİNLİKMelodi Elbirliler, düğününde iki farklı gelinlik giymişti. Çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada çok konuşulmuştu. Elbirliler, düğününde iki farklı gelinlik giymişti. Çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada çok konuşulmuştu.'BİZDEN SİZE GÜZEL BİR HABER'Mutlu birliktelikleri devam eden Elbirliler ve Türkmen'den geçtiğimiz temmuz ayında bebek müjdesi gelmişti. Ünlü çift bebek beklediklerini tatil pozlarıyla duyurmuştu. Türkmen ve Elbirliler, sosyal medya hesaplarından, 'Bizden size güzel bir haber; pek yakında üç kişiyiz' açıklamasını yapmıştı. Çifte, Pınar Altuğ, Merve Dizdar, Dila Tarkan ve Seda Bakan gibi ünlü isimler tebrik mesajları yağdırmıştı.DENİZ KIZI TEMALI BABY SHOWER PARTİSİHamilelik sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Melodi Elbirliler, dün Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus'ta baby shower partisi düzenlemişti. Organizasyondan kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü isim; payetli gri elbisesini, mavi tek bantlı ayakkabılarıyla tamamlamıştı.Deniz kızı temalı partiye Arda Türkmen de katılırken, Elbirliler'in arkadaşları da çifti yalnız bırakmamıştı. İkili, baby shower'da bebeklerinin cinsiyetini de açıklamıştı. Anne-baba olacak olmanın heyecanını yaşayan ikili, kızları olacağını duyurmuştu.'KIZ BABASI OLACAĞIM İNŞALLAH'Baby shower partisinden bir pozu takipçileriyle paylaşan Arda Türkmen, gönderisine; 'Tatlı kızımıza kavuşmak için iki aydan az kaldı. Allah'ın izniyle kız babası olacağım inşallah. Keyifli bir heyecan' notunu düşmüştü.ÜNLÜ ŞEFTEN YENİ PAYLAŞIMHeyecanları günden güne artan ikiliden Arda Türkmen, hamile eşiyle yeni bir pozunu paylaştı. Ünlü şef, Elbirliler ile İğneada'da çekilen fotoğraflarını 41 tane nazar boncuğu emojisiyle paylaştı.Türkmen'in '41 kere maşallah' paylaşımına kayıtsız kalmayan anne adayı Melodi Elbirliler ise eşine kalp emojileriyle yanıt verdi.