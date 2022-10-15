Ünlü oyuncu Billur Kalkavan kansere yenik düştü! Dostu Hamdi Alkan duyurdu...

Akciğer kanseriyle savaşan oyuncu Billur Kalkavan'dan acı haber geldi. Son dakika haberini yakın dostu Hamdi Alkan sosyal medya hesabından duyurdu. Pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu Billur Kalkavan 59 yaşında akciğer kanserine yenik düştü. Billur Kalkavan'ın tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, acı haber sonrasında ilk açıklama geldi.

59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan kansere yenik düştü.



Ünlü oyuncunun akciğer kanserine yakalandığını ilk olarak yakın dostu Hamdi Alkan sosyal medyadan duyurmuştu.



Hayat dolu oluşuyla bilinen Billur Kalkavan tedaviye başlamış yaşadığı süreci sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.



Kanserle savaşan sanatçıdan acı haber geldi.



Ölüm haberini de yakın dostu Hamdi Alkan sosyal medya hesabından duyurdu.



Billur Kalkavan'ın tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.



Hamdi Alkan, "Çok üzgünüm… Işıklar içinde uyu canım Billur.." diyerek acı haberi duyurdu.



SAÇLARI DÖKÜLDÜ, KİLO VERDİ



Özel bir hastanede tedavi gören ve bu süreçte en büyük destekçisi kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Buğra Bahadırlı olan Billur Kalkavan'ın, kemoterapi nedeniyle saçlarının döküldüğü ve kilo kaybettiği görülmüştü.



KORONAVİRÜS SONRASI HASTALIĞI ÖĞRENDİ



Ocak ayında koronavirüsü atlatan oyuncu, "O dönem virüsü normal geçirdim. Daha sonrasında göğsüm sıkışıp, rahat nefes alamadığım için hastaneye gittim. Filmde kanser olduğum ortaya çıktı. Ameliyat olmadım, birkaç yere sıçradığı için genel kemoterapi tedavisi görüyorum. Hiç kafaya takmıyorum" demişti.



Billur Kalkavan'ın sağlık durumu ile ilgili son açıklama Buğra Bahadırlı'dan gelmişti. "Billur'un inşallah tedavisi iyi gidecek. İki kemoterapisi daha kaldı. Daha sonra doktor tekrar kontrol edecek. Gelişimi çok iyi. Tetkiklerden iyi sonuçlar geldiği için daha radyolojiye girmeden olumlu bir sonuç bekliyorlar doktorlar. Dram senaryosu oluşturmak isterseniz üzüleceğiniz çok şey var. Ama biz sürekli tablonun pozitif taraflarına odaklanıyoruz. Bu sürecin içerisinden zihnen de sağlıklı bir şekilde geçmeye çalışıyoruz." demişti.



"KANSER TEDAVİSİ İYİ GİDİYORDU, MANTAR ENFEKSİYONA NEDEN OLDU"



Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, acı haber sonrası yaptığı açıklamada, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu." dedi.



Bahadırlı cenaze törenine ilişkin olarak, "Cenaze töreni henüz belli değil. Nereye defnedeceğimizi kardeşiyle karar vereceğiz. Büyük bir olasılıkla pazaertesi günü defnederiz." ifadelerini kullandı.