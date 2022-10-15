. Orhan Gencebay'dan üzücü haber!
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Beyaz Gazete
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Orhan Gencebay'dan üzücü haber!

Usta sanatçı Orhan Gencebay sevenlerine kötü bir haber verdi. Boğazında kitle oluştuğunu belirten usta sanatçı, "Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım" dedi. Gencebay'ın verdiği haberin ardından binlerce hayranı resmen yıkıldı.

Ekleme: 15.10.2022 - 22:59 Güncelleme: 15.10.2022 - 23:00 / Editör: Ozge Selin
Bir mekandan çıkarken görüntülenen usta isim Orhan Gencebay gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sevenlerine kötü bir haber veren Gencebay, haftaya bıçak altına yatacağını söyledi.

'BOĞAZIM'DA KİTLE OLUŞMUŞ'

Orhan Gencebay, 'Boğazımda kitle oluşmuş. Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım. Ancak öyle büyütülecek bir durum değil. Operasyonun 25 dakika süreceğini öğrendim' dedi.

'AMELİYAT ÇIKIŞI STÜDYOYA GİRECEĞİM'

Bir yandan albüm hazırlığında olan Gencebay '5 şarkıdan oluşan yeni bir albüm yapacağım. Hepsinin sözlerini ben yazdım. Ameliyattan çıktığım gibi stüdyoya gireceğim' açıklamasını yaptı.

GENCEBAY'DAN SÜRPRİZ ALBÜM

Yeni bir albüm hazırlığında olduğundan bahseden Gencebay 5 şarkıdan oluşan bir albüm çalışmasının olduğunu ve sözlerinin tümünün kendine ait olduğunu aktardı. Ameliyattan çıktığı gibi stüdyoya gireceğini söyleyen Gencebay hayranlarının yüreğine su serpti.
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