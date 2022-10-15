Hadise o iddialara ateş püskürdü!
Pop müziğin sevilen isimlerinden Hadise, sessiz sedasız evlendiği iş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini 5 dakikada sonlandırmıştı. Biten evliliğiyle magazin gündemine bomba gibi düşen Hadise, boşandıktan sonra hakkında ortaya atılan iddialar ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bugüne kadar iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih eden şarkıcı, son olarak sessizliğini bozdu. Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan ünlü şarkıcı Hadise, "iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım" ifadelerini kullandı.
İş insanı Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız dünyaevine giren ünlü şarkıcı Hadise, beş aylık evliliğini iki hafta önce anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti. Özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmeyen 36 yaşındaki şarkıcı, hakkındaki iddialara daha fazla dayanamadı ve sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu.
'ESKİ EŞİM VE AİLESİNE DE SAYGISIZLIK'
Hakkındaki söylemler için 'iftira' diyen Hadise, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi...
'Bugüne kadar hakkımda çıkan doğru ya da yanlış haberleri gerek ifade özgürlüğüne gerek basın özgürlüğüne önem verdiğim ve şöhretin getirdiği bir bedel olarak gördüğüm için sağduyu ile karşılamaya çaba gösterdim. Ne var ki, haber değeri taşımayan, yalanlamaya tenezzül dahi etmeyeceğim, kişisel kin, hırs ve habis duygular ile her şeyden evvel kadınlık onurumu zedeleyen, aileme hatta boşandığım eşim ve ailesine dahi saygısızlık ihtiva eden, iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım. Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim!'
'AYNI ÇİZGİDE İLERLEYECEĞİM'
'Benim için ahlakın özü; üretmek, işini iyi yapmak, ülkem için, ülkemin kadın ve çocukları başta olmak üzere bu toplum için faydalı, yararlı ve örnek bir sanatçı olmaktır. Bugüne kadar nasıl geldiysem bugünden sonra da aynı çizgide ilerleyeceğimi tüm kamuoyunun ve sevenlerimin bilgisine sunarım. Bu hafta avukatım, şahsıma yöneltilen gerçeğe aykırı beyanlar kişilik haklarımı zedeleyenlere karşı gerekli işlemleri başlatacaktır. Saygılarımla.'
Öte yandan geçen yıl temmuz ayında aşk yaşadıkları ortaya çıkan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, birlikteliklerini gizli yaşamayı tercih etmişti. Hadise, geçen yılın başlarında parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Ünlü isim, yayınladığı videoya, 'Bizim bölümümüz başlasın!' notunu düşmüştü.
15 Mart tarihinde aile arasında yapılan bir törenle nişanlanan ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çift, mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Çırağan Sarayı'nda birbirlerine 'evet' demişlerdi.
Ancak ünlü çiftin evliliği uzun ömürlü olmadı. İkili, geçen haftalarda yollarını ayırdı. Ünlü şarkıcı Hadise, psikolojik baskı gördüğünü iddia ederek 5 ayda Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı. Ortaya atılan iddialar sonrası çift, 30 Eylül'de beş aylık evliliklerini 5 ayda sonlandırdı. Düğünde takılan takılarla ilgili anlaşmazlıklar yaşayan çift, magazin gündeminde uzunca bir süre yer aldı.
Hadise, geçen günlerde de katıldığı bir konferansta eski eşi Mehmet Dinçerler'e de gönderme yapmıştı.
'BENİ EZECEKLERİNİ SANIYORLAR SİZ KONUŞUN! GÜÇLENİYORUM'
Hadise, 'Bana yapılan ataklar sonrası 'Neden bunu yaşıyorum? demiyorum. Beni ezeceklerini zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Ben güçleniyorum! Siz sadece konuşun' demişti.
'ESKİ EŞİM VE AİLESİNE DE SAYGISIZLIK'
Hakkındaki söylemler için 'iftira' diyen Hadise, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi...
'Bugüne kadar hakkımda çıkan doğru ya da yanlış haberleri gerek ifade özgürlüğüne gerek basın özgürlüğüne önem verdiğim ve şöhretin getirdiği bir bedel olarak gördüğüm için sağduyu ile karşılamaya çaba gösterdim. Ne var ki, haber değeri taşımayan, yalanlamaya tenezzül dahi etmeyeceğim, kişisel kin, hırs ve habis duygular ile her şeyden evvel kadınlık onurumu zedeleyen, aileme hatta boşandığım eşim ve ailesine dahi saygısızlık ihtiva eden, iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım. Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim!'
'AYNI ÇİZGİDE İLERLEYECEĞİM'
'Benim için ahlakın özü; üretmek, işini iyi yapmak, ülkem için, ülkemin kadın ve çocukları başta olmak üzere bu toplum için faydalı, yararlı ve örnek bir sanatçı olmaktır. Bugüne kadar nasıl geldiysem bugünden sonra da aynı çizgide ilerleyeceğimi tüm kamuoyunun ve sevenlerimin bilgisine sunarım. Bu hafta avukatım, şahsıma yöneltilen gerçeğe aykırı beyanlar kişilik haklarımı zedeleyenlere karşı gerekli işlemleri başlatacaktır. Saygılarımla.'
Öte yandan geçen yıl temmuz ayında aşk yaşadıkları ortaya çıkan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, birlikteliklerini gizli yaşamayı tercih etmişti. Hadise, geçen yılın başlarında parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Ünlü isim, yayınladığı videoya, 'Bizim bölümümüz başlasın!' notunu düşmüştü.
15 Mart tarihinde aile arasında yapılan bir törenle nişanlanan ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çift, mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Çırağan Sarayı'nda birbirlerine 'evet' demişlerdi.
Ancak ünlü çiftin evliliği uzun ömürlü olmadı. İkili, geçen haftalarda yollarını ayırdı. Ünlü şarkıcı Hadise, psikolojik baskı gördüğünü iddia ederek 5 ayda Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı. Ortaya atılan iddialar sonrası çift, 30 Eylül'de beş aylık evliliklerini 5 ayda sonlandırdı. Düğünde takılan takılarla ilgili anlaşmazlıklar yaşayan çift, magazin gündeminde uzunca bir süre yer aldı.
Hadise, geçen günlerde de katıldığı bir konferansta eski eşi Mehmet Dinçerler'e de gönderme yapmıştı.
'BENİ EZECEKLERİNİ SANIYORLAR SİZ KONUŞUN! GÜÇLENİYORUM'
Hadise, 'Bana yapılan ataklar sonrası 'Neden bunu yaşıyorum? demiyorum. Beni ezeceklerini zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Ben güçleniyorum! Siz sadece konuşun' demişti.