. Yasemin Şefkatli'den Melek Zübeyde paylaşımı!

Yasemin Şefkatli, 2021 yılının Ekim ayında İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile nikah masasına oturmuştu. Oğlunun düğünü için kesenin ağzını açan Tatlıses, hiçbir masraftan kaçınmamış ve gelinine verdiği düğün hediyesi olay olmuştu. İmparator, düğünde gelinine 450 bin TL değerinde bir altın kemer takmıştı.Manken ve model olarak bilinen Yasemin Şefkatli, sosyal medyada eşi İdo Tatlıses ile yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi. Şefkatli, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, Instagram hesabında eşi İdo Tatlıses ile birlikteliklerinin altıncı yıl dönümüne özel bir paylaşımda bulundu. Koşarak eşinin kucağına atladığı anları yayınlayan Şefkatli'nin paylaşımına düştüğü not da dikkat çekti.'İDO ALTI YIL MI?'Genç model, 'İdooo, altı yıl mı? Aynı zamanda da komik' ifadelerini kullandı. Koşarak eşinin kucağına atladığı anları yayınlayan Şefkatli'nin paylaşımı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gördü.DÜĞÜNDEN SONRA MELEK ZÜBEYDE İLE PAYLAŞIMİbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün uzun süredir aşk yaşadığı Levent Dörter ile evlendi. Düğünde daha önce küs olduğu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli de yer aldı. Ancak çift düğünden tek kare fotoğraf paylaşmayınca kafalarda soru işaretleri oldu.İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, düğünden sonra İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Melek Zübeyde ile paylaşım yaptı.EVLİ VE ÜÇ ÇOCUK ANNESİAnne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş evli ve üç çocuk annesi.