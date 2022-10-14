. Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'oje' cevabı...
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Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'oje' cevabı...

Tatilde slip mayoyla görüntülenmesinin ardından İskoç erkeklerinin giydiği 'kilt' ismi verilen etekle poz veren Uraz Kaygılaroğlu, son olarak el tırnaklarına siyah oje sürmesiyle sosyal medyada gündem oldu. Kendine has tarzı ile dikkat çeken oyuncu, eleştiri boyutunu açan yorumlara tepki göstererek, "İş hayatımda bugüne bu tırnaklarımla kazıya kazıya geldim" dedi.

Ekleme: 14.10.2022 - 19:53 Güncelleme: 14.10.2022 - 19:56 / Editör: Ozge Selin
Uraz Kaygılaroğlu, 2.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından el tırnaklarında siyah oje olan bir fotoğrafını paylaştı. 2019 yılında boşandığı Melis İşiten'le evliliğinden dünyaya gelen kızı Ada'nın isteği üzerine daha önce de oje süren ünlü oyuncu, 'Hakaret kabul edilemez. Kızdım ve kırıldım' diyerek, tepkisini dile getirdi.

'BEN BÖYLE BİRİYİM'

Önce slip mayo giymişim, sonra İskoçya'nın yöresel eteğini giymişim, ara ara tırnaklarıma oje sürüyormuşum. Ne yapmaya çalışıyormuşum. İnsanlara kötü örnek oluyormuşum. 10 yaşımda saçımı oksijenli suyla da açardım, 13-15 yaşımda sanırım kulağımı deldirmiştim, 16-17 yaşlarımda sonradan pişman olup üzerine başka dövme yaptırdığım dövmeler yaptırdım. Böyle biriyim ben.

Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'oje' cevabı...

'KANAAT ÖNDERİ YA DA BİLİRKİŞİ DEĞİLİM'

35 yaşındaki oyuncu, 'Bir altını çizelim abilerim ablalarım; kimsenin torpillisi olmadım, bir dayım eniştem olmadı. Bir gün çalmadım çırpmadım, vergi kaçırmadım. Kimseyle kavga edip sövmedim, görüşüne ya da görünüşüne göre insan ayırmadım. Herkese saygılı olmak, anlamaya çalışmak önceliğim oldu. Sadece ve sadece işimi yaptım, iyi yapmaya çalıştım, çok çalıştım daha da çok çalışacağım. Öncelikle tarzımı tavrımı değil işimi beğeninize sunuyorum. Tabii bunların hepsi göreceli şeyler beğenip beğenmemek çok kişisel, saygı duyarım ama hakaret kabul edilemez. Kızdım ve kırıldım açıkçası. Ben bir kanaat önderi ya da bilirkişi değilim' ifadelerini kullandı.

'NE RENKTE KULLANACAĞIMA BEN KARAR VERİRİM'

Eğer illa da bir yanımı örnek almanız gerekirse insan olarak güzel yanlarım var, onlara da göz atabilirsiniz. İş hayatımda bugüne bu tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. O yüzden onları ne şekilde, ne renkte kullanacağıma da ben karar vereceğim. Hadi işiniz gücünüz rast gitsin.

Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'oje' cevabı...

ÜNLÜLERDEN YORUM YAĞDI

Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımına; eski eşi Melis İşiten'in yanı sıra Burcu Biricik, Pelin Akil, Hazal Kaya, Nilperi Şahinkaya, Bora Akkaş, Damla Sönmez, Serel Yereli, Caner Özyurtlu, Şebnem Hassanisoughi, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Can Bonomo, Hasibe Eren, Ceyhun Fersoy, Enis Arıkan, Asuman Dabak, Ferit Aktuğ, Devin Özgür Çınar, Fırat Parlak, Esra Kızıldoğan, Tansu Dayan, Uğur Demirpehlivan ve Mert Öner gibi birçok ünlü isim de yorumlarıyla destek verdi.
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