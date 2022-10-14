. Uraz Kaygılaroğlu'ndan oje açıklaması
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Uraz Kaygılaroğlu'ndan oje açıklaması

Oje sürdüğü için tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu, sessizliğini bozdu

Ekleme: 14.10.2022 - 09:06 Güncelleme: 14.10.2022 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
Rol aldığı projelerde canlandıran karakterlerle popüler olan başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, dün sosyal medya hesabından asansörde çektiği bir fotoğrafının paylaşmıştı. Tırnaklarındaki siyah ojeden dolayı sosyal medyanın gündemine oturan ve eleştirilen Kaygılaroğlu, sessizliğini bozdu.

Oje sürdüğü için gençlere kötü örnek olduğu söylenen Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ne yapmaya çalışıyormuşum"

"Selamlar, sevgiler... Önce slip mayo giymişim, sonra İskoçya'nın yöresel eteğini giymişim, ara ara tırnaklarıma oje sürüyormuşum, ne yapmaya çalışıyormuşum, insanlara kötü örnek oluyormuşum... 10 yaşımda saçımı oksijenli suyla da açardım, 13-15 yaşımda sanırım kulağımı deldirmiştim, 16-17 yaşlarımda sonradan pişman olup üzerine başka dövmeler yaptırdım."

Uraz Kaygılaroğlu'ndan oje açıklaması
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