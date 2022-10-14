. Serdar Ortaç evlilik hakkında konuştu

Serdar Ortaç, nafaka yüzünden davalık olduğu eski eşi Chloe Loughnan hakkında çok sert sözler sarf etmişti. '' diyen Serdar Ortaç çark etti.Türkiye'nin en ünlü ve en başarılı popçuları arasında olan serdar Ortaç, dün akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı.Dansçısız sahneye çıkmayan ünlü popçu, sevilen şarkılarını sevenleri için seslendirdi. 5 yıl evli kaldığı eşi Chloe Loughnan'dan 2019 yılında boşanan Ortaç, dinleyicileri arasındaki evli çiftlere “” diye takıldı.Sahneden bekarları uyaran Ortaç, “” dedi.