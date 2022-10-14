. Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü

Geçtiğimiz aylarda Demet Özdemir ile hayatını birleştiren Oğuzhan Koç, önceki gün Diyarbakır’da sahne almıştı. Sevilen şarkılarını sahnede seslendiren Koç'un yeni bıyıklı tarzı dikkat çekmişti.İmajı ile sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında olan Oğuzhan Koç'un bıraktığı bıyığın bir imaj çalışması olmadığı bir dijital platform için çektiği yeni sinema filmindeki karakteri için bıraktı ortaya çıktı. Oğuzhan Koç'un sinema filminde canlandırdığı karakter sosyal medyada merak konusu oldu.