. Mal varlığı gündem olmuştu...

Roman müziğinin ünlü siması 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, daha önce Armağan Çağlayan'ın programına konuk olmuştu. Programda lakabının hikayesini anlatan ünlü isim, zengin bir kadına yaptığı kostümler ve sonrasında düğündeki ‘kobra' şovu sonrası adının ‘Kobra' olduğunu açıklamıştı.Kobra Murat, Armağan Çağlayan'ın, 'Murat Bey 'artık çalışmayacağım' dediniz. Emeklilik gibi gelecek garantiniz var mı?' sorusuna şu yanıtı vermişti:Çocuklarımın hepsine ev aldım. Kızıma en son yazlık aldım. Sadece ortanca oğlumun yazlığını almadım, ona da biraz ders vermeye çalışıyorum. Çok baba parası yiyor bunlar. Emekliliğim yok, evlerim var. Kira gelirim var, onlar da çocuklarımın. İki tane daha evim, iki dükkanım var. Yaşlanırsam ben yine çorbayı kazanırım. Ben işten gocunmam ya da dükkanımda kostüm dikerim. Bulurum yani parayı.KAZANCINI ALTINA VE GAYRİMENKULE YATIRIYORKobra Murat son olarak Caner Toygar'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Ünlü isim, merak edilen mal varlığını anlattı. Yoğun bir iş temposu olduğunu söyleyen Kobra Murat, kazancını gayrimenkul ve altına yatırdığını söyledi.'18 KİLO ALTIN, 18 EV VE 4 YAZLIK'Sürekli altına yatırım yaptığı için eşinin kendisine kızdığını söyleyen Divandiler, 'Trilyonluk insanım ben. İki tane altın kasamız var. 18 kilo altınımız var. Eşim, 'Artık altın yaptırma kasalar almıyor' diyor. Karım, benim ve çocuklarımın üzerinde paralar var. Kızıma yazlık, çocuklarıma evler aldım. 18 tane evim, 4 tane de yazlığım var. Bunların hepsi alın teri. 21 saat çalışıp, üç saat uyuyarak' dedi.“CİMRİ BİRİYİM”Bu kadar mal varlığına rağmen roman mahallesinden taşınmadığını söyleyen Kobra Murat, 'Cimri biriyim. Atalarımın doğduğu yerdeyim. Evim İstanbul'un fethedildiği yerde. Orada yaşamaktan mutluyum' ifadelerini kullandı.'ÇOCUKLUKTAN BERİ ALTIN ALIYORUM'Bugün TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programının canlı yayınına katılan Kobra Murat, samimi açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, 'Çocukluktan beri altın alıyorum. Şu ana kadar belki 18 kilo olmuştur. Birikince çoluğuma çocuğuma ev alıyorum. Annem çok tutumluydu benim. Eline para geçince hemen mahallenin aşağısındaki kuyumcuya giderdi' dedi.'İBRAHİM TATLISES'İN TAKTIĞI BİZİMKİLERDEN''Kızıma ev aldım, doğum gününde yazlık aldım. Oğluma bir ev bir yazlık aldım. Bir tek ortanca oğluma yazlık alamadım' diyen Kobra Murat, 'Kızımın üstündekiler gerçek altın. İbrahim Tatlıses'in taktığı bizimkilerden. Gösteriş olarak abartılı ama satınca o kadar yüksek değil. 200 bin TL'ye alıyorsan 100 bin TL'ye satıyorsun öyle düşün' açıklamasında bulundu.'TELEFONUM SUSMUYOR'Programda söylediklerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen ünlü şarkıcı, 'Ben 'Şu ana kadar aldıklarım 18 kiloyu bulmuştur' dedim, kes yapıştır olunca '18 kilo altınım var' olarak girdi sitelere. Telefonum susmuyor şu anda' dedi.Kobra Murat gerçek mal varlığını ise şöyle açıkladı:1 dairem var, büyük oğluma bir ev aldım, kızıma bir ev aldım, küçük oğluma 1 ev aldım. Yazlık aldım 2 tane gecekondum var. 23 m2 evde 6 kişi yaşadık biz. 20 m2 3 katlı dükkanım var. Bir de çocuklarıma yaptırdığım 14 ayar böyle gösterişli şeyler var. Benim arabam bile yok. İşe giderken bile otobüsle giderim. Halkın içine karışıyorum, onlar da şaşırıyorlar. Ben eli tutarken çoluğuna çocuğuna bir şeyler almış insanım.