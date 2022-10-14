. Johnny Depp eski olayları gündeme getirdi!
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Johnny Depp eski olayları gündeme getirdi!

Hollywood yıldızı Johnny Depp ile yaklaşık iki yıl evli kaldığı meslektaşı Amber Heard'ün olaylı davasında taraflar, geçtiğimiz aylarda karşılıklı olarak temyize gitmişti. Heard'ün ekibinin 16 maddeden oluşan bir temyiz başvurusu hazırladığı ortaya çıktı. Aktrisin ekibi; mahkemeyi, Depp'in davanın asıl konusu olan aile içi şiddetle ilgili makalenin dışına çıkarak öncesinde yaşanan olayları gündeme getirmesiyle suçladı.

Ekleme: 14.10.2022 - 20:04 Güncelleme: 14.10.2022 - 20:05 / Editör: Ozge Selin
ABD'li oyuncu Johnny Depp'in, 2011 yılında birlikte rol aldıkları 'The Rum Diary' filminin setinde tanıştığı ve yaklaşık iki yıl süren evliliğin ardından olaylı bir şekilde boşandığı Amber Heard ile birbirlerine karşılıklı olarak açtıkları milyonlarca dolarlık dava, 1 Haziran'da sonuçlandı.

MİLYONLARCA DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEK

Oy birliğiyle alınan kararda, Jüri Heard'ün eski eşi Depp'e iftira attığına ve Heard'ün Depp'e 10 milyon dolar cezai tazminata ek olarak, aktörü zararlarını karşılamak için de ekstra 5 milyon dolar telafi edici tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Ancak sonrasında bu rakam, 5 milyon dolardan Virgina eyaletinin bu tür tazminatlar için sınırı olan 350 bine düşürüldü.

Ayrıca jüri üyeleri, Heard'ün evliliğine ilişkin beyanlarına inanmadı ve iddialarının sadece Depp değil başkaca insanları da lekelediğine karar vererek, Heard'ün 'kötü niyetle' hareket ettiğine hükmetti.

Jüri, Herad'ün de Depp'in avukatı üzerinden karalandığına ilişkin suçlamadan birini kabul ederek, Depp'in Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Heard ve Depp, geçtiğimiz aylarda ise bu kararlar için karşılıklı olarak temyize gitti.

16 MADDELİK ARGÜMAN!

Tüm bunların ardından Amber Heard ve yeni hukuk ekibi, iftira davasıyla ilgili olarak Johnny Depp'e yaptığı temyiz başvurusunda 16 maddelik bir argüman sundu.

Virginia Temyiz Mahkemesi'ne sunulan belgelere göre Depp'e 10 milyon dolardan fazla tazminat ödemesi gereken aktris; eski eşini, jüriyi aile içi şiddetle ilgili yazdığı makalenin yayınlanmasından önce yaşanan olaylar yüzünden yargılandığına inandırarak, yanılttığını iddia etti.

'AÇIK VE İKNA EDİCİ KANITLAR BULUNMUYOR'

Depp, 2018 yılında yayınlanan yazısında cinsel şiddet hakkında kullandığı karalayıcı ifadeler nedeniyle Heard'e dava açmış, aktris ise eski eşini doğrudan istismarcı olarak adlandırmadığını söylemişti. Avukatlar; temyiz başvurusunda da aktörün aslında hiçbir dava konusu olmadığını, çünkü adının hiçbir zaman aktrisin yazısında geçmediğini savundu.

DailyMail'de yer alan habere göre; Amber Heard'ün hukuk ekibi, 'kötü niyetle' hareket ettiğine hükmedilebilmesi için gereken 'açık ve ikna edici kanıtların' bulunmadığını ve aslında her ikisinin de birbirini karaladığına dair karar verilmiş olmasına rağmen, ödemeleri gereken tazminat miktarının tutarsız olduğunu belirtti.

DEPP'İN EKİBİ BASKI YAPMIŞTI

Ünlü ismin 16 maddelik argümanı, yaz boyunca ülkeyi etkisi altına alan hararetli iftira davasının, Fairfax Virginia'dan daha uygun bir ortama ait olduğu için reddedilmiş olması gerektiği iddiasıyla başlıyor. Depp'in ekibi, gazetenin basıldığı yer olduğu için duruşmanın Fairfax ilçesinde yapılması için baskı yapmıştı.

'Aquaman' yıldızının ekibi; mahkemenin, Depp'in İngiltere'de aktrise karşı benzer bir karalama davasını kaybettiği gerçeğini ve bu kaybın ardından yaptığı açıklamaları kanıt olarak kabul etmemekle hata yaptığını savundu. Ayrıca, Amber'ın İngiltere'de aldığı 3,5 milyon dolar tazminatı ACLU'ya bağışladığı yalanıyla ilgili ifade vermesine izin verdiği için mahkemeyi kınadılar.

ESKİ OLAYLAR GÜNDEME GELDİ

Temyiz başvurusunun temelinde ise mahkemenin bir hata yaparak, Depp'in 2018 tarihli makalenin yayınlanmasından önceki olayları gündeme getirmesine izin vermesi vardı. Boşanmalarından önceki çalkantılı ilişkileri sırasında birbirlerine saldırdıkları iddiaları da dahil olmak üzere, çiftin 'ahlaka aykırı' davranışlarının çoğu duruşmada sergilenmişti.
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