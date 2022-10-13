. Zuhal Olcay'dan filtresiz paylaşım!
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Zuhal Olcay'dan filtresiz paylaşım!

Tecrübeli sanatçı ve oyuncu Zuhal Olcay, 'Gecenin Ucunda' dizisiyle televizyon ekranlarında yer alıyor. Yoğun iş temposuna rağmen sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan ünlü isim, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. 65 yaşındaki ünlü oyuncu, sette çektiği fotoğraf ile doğal halini gözler önüne serdi.

Ekleme: 13.10.2022 - 22:24 Güncelleme: 13.10.2022 - 22:26 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Haluk Bilginer, 1992 yılında nikah masasına oturduğu Zuhal Olcay'dan 2004'te ayrılmıştı. 2006'da Aşkın Nur Yengi ile dünyaevine giren 67 yaşındaki Bilginer, sürpriz bir kararla 2012'de tekrar boşanmıştı. Haluk Bilginer'in, Zuhal Olcay ile evliyken şarkıcı Aşkın Nur Yengi'ye aşık olduğu iddia edilmişti. Ünlü çiftin, bu nedenle boşandığı öne sürülmüştü. Geçtiğimiz ay İST dergiye röportaj veren Zuhal Olcay, dönemde neler hissettiğini anlatmıştı.

Zuhal Olcay'dan filtresiz paylaşım!

'AŞKTAN BESLENMEYE DEVAM'

Ünlü isim, 'O aldatılma duygusu kolay değil. İnsan çok ağlıyor, üzülüyor. Güçlü durmak isterken de hırpalanıyorsun. Bundan sonra sadece sakin ve huzurlu bir hayat istiyorum. Ama her türlü şeye kapım sonuna kadar açık. Aşktan beslenmeye devam' demişti.

Zuhal Olcay'dan filtresiz paylaşım!

DOĞAL HALİNİ PAYLAŞTI

'Alev Alev' dizisinin ardından 'Gecenin Ucunda' adlı yapımla televizyon ekranlarına dönen Zuhal Olcay, zaman zaman sette çektiği kareleri takipçileriyle paylaşıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 65 yaşındaki oyuncu, son paylaşımını da rol aldığı dizinin setinden yaptı.

Paylaşımına, 'Bir setten diğerine koşarken, ada havası almanın sevinci. İstanbul, her zorluğuna rağmen hep biricik' notunu düşen Olcay'ın filtresiz hali dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü ismin gönderisine kısa sürede çok sayıda beğeni ve 'Zuhal Hanım nasıl güzel bir yaş almaktır bu', 'Müthiş bir güzellik', 'Maşallah ne kadar güzel ve doğal yaş alıyorsunuz' gibi yorumlar yağdı.

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