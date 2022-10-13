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Yeni sevgilisiyle görüntülendi

Melisa Döngel yeni sevgilisiyle görüntülendi

Ekleme: 13.10.2022 - 09:03 Güncelleme: 13.10.2022 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
Son olarak adı Kadir Güneş ile birlikte anılan Melisa Döngel, yeni bir birlikteliğe yelken açtı. Oyuncu, önceki gün erkek arkadaşı ile Bebek'teydi.

Oyuncu Melisa Döngel, önceki gün yeni sevgilisi ile birlikte ilk kez görüntülendi. İkili, Bebek'te objektiflere yansıdı. Utangaç tavırlar sergileyen Döngel, basın mensuplarının konuyla alakalı sorularını yanıtsız bıraktı.

Yeni sevgilisiyle görüntülendi

"KONUŞMASAM OLUR MU?"

Daha önce bir kadın arkadaşıyla kavga ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Melisa Döngel, "Bu konu hakkında konuşmasam olur mu?" ifadelerini kullandı. "Bir dahaki sefere güzel şeylerden konuşalım" açıklamasını yapmakla yetinen ünlü oyuncu, ardından erkek arkadaşı ile birlikte oradan ayrıldı.

Yeni sevgilisiyle görüntülendi

"SEDA SAYAN'A BENZİYORSAM NE MUTLU BANA!"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda imaj değişikliğine giden oyuncuya, sosyal medyada Seda Sayan'a benzetildiği hatırlatılmıştı. Döngel, "Seda Sayan'a benziyorsam ne mutlu bana!" şeklinde konuşmuştu.

"GELEN ELEŞTİRİLERİ UMURSUYORUM"

Melisa Döngel'e olumsuz yorumlar sorulunca, "Herkesin kendi düşüncesi tabii ki, benim yorum yapabileceğim bir nokta yok. Her şey için teşekkür ederim" demişti. "Gelen eleştirileri umursuyorum" ifadelerini kullanan Döngel, "Eleştiriye açık bir sektörde iş yapıyoruz. İnsanların eleştirileri benim için çok önemli. Kötü eleştirileri de hayatımıza devam edebilmek için pek takmamaya çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

"O FOTOĞRAF ÇIPLAK DEĞİLDİ"

Sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarla alakalı da konuşan Melisa Döngel, "Straplez bir fotoğraf paylaştım, dediğim gibi; insanların görüş açısı... Yanlış yorumlanmış. Çıplak fotoğraf gördük hepimiz daha önce, o çıplak değildi!" diyerek, kahkaha atmıştı.

Yeni sevgilisiyle görüntülendi
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