. Uraz Kaygılaroğlu yine ojelerini sürdü
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Beyaz Gazete
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Uraz Kaygılaroğlu yine ojelerini sürdü

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı fotoğraftaki oje detayı dikkat çekti.

Ekleme: 13.10.2022 - 09:12 Güncelleme: 13.10.2022 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Üç Kuruş ve Erşan Kuneri'nin yanı sıra "Avcı" dizisinde Pınar Deniz'le partner olarak popülerliğini koruyan Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz aylarda kadrosunda yer aldığı Erşan Kuneri dizisinin galasına ve 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına siyah ojeli tırnaklarıyla katılınca sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

Yoğun bir iş temposu olan oyuncu, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü isimlerden. Son olarak Instagram'da yaptığı paylaşımla gündem olan Kaygılaroğlu, sosyal medyada tartışma yarattı.

Siyah oje seviyor

Asansörde selfie çeken ünlü ismin el tırnaklarına sürdüğü siyah oje takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Pek çok takipçisi Uraz Kaygılaroğlu'nu eleştirirdi.

Uraz Kaygılaroğlu yine ojelerini sürdü
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