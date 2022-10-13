. İstanbul gecelerinde ofsayta düştü!
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İstanbul gecelerinde ofsayta düştü!

İspanyol devi Real Madrid'de 11 yıl boyunca forma giydikten sonra 2007'de Fenerbahçe'ye trasfer olan Roberto Carlos, sarı-lacivertli ekibin formasını üç sezon terletmiş, ülkemizde Sivasspor ve Akhisar Belediyespor takımlarının teknik direktörlüğünü de yapmıştı. Yıllar sonra İstanbul'da görüntülenen dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız, önceki gece Kuruçeşme'deydi.

Ekleme: 13.10.2022 - 20:49 Güncelleme: 13.10.2022 - 20:52 / Editör: Ozge Selin
Dünya futbolunda unutulmayacak bir yere sahip olan Roberto Carlos, önceki gün İstanbul gecelerinde boy gösterdi. Kuruçeşme'de bir eğlence mekannda yardımcısı ve korumasıyla gece gezmesine çıkan 49 yaşındaki eski futbolcu ve teknik direktör, localarına aldıkları kadın arkadaşları ile felekten bir gece çaldı. Yabancı uyruklu olan güzeller dikkatlerden kaçmadı.

YÜZÜNÜ GİZLEDİ!

Dışarıda basın mensuplarının olduğunu fark edince çıkışta hedef şaşırtmaya çalışan Roberto Carlos, mekandan yardımcısı ve korumasıyla çıkarken, yüzünü gizlemeye çalıştı. Localarına aldıkları kadın arkadaşları daha sonra mekandan ayrıldı.

ÇIRAĞAN SARAYI'NDA PARTİYE GİTTİLER

Mariana Luccon ile evli olan Roberto Carlos ve yanındaki kadınların, Kuruçeşme'deki mekandan çıktıktan sonra Çırağan Sarayı'nda özel bir partiye katıldıkları öğrenildi.


'ÇOCUKLARIM KAÇ ANNEDEN, İŞTE ONU UNUTTUM!'

2009 yılında Mariana Luccon ile dünyaevine giren Brezilyalı yıldızın sekiz çocuğu bulunuyor. 2014'te Sivasspor'u çalıştırdığı dönemde İtalyan La Gazzetta diello Sport'a röportaj veren Carlos, 'İki evlilik yaptım. Sekiz çocuğum var ama inanın kaç anneden işte onu unuttum. Bir Meksikalı, bir Macar, gerisi Brezilyalıydı, sanırım ya altı ya da yedi' demişti.

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