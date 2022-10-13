. Hande Soral'dan ikinci çocuk açıklaması



Hande Soral ile eşi İsmail Demirci, 30 Mayıs'ta 'Ali' ismini verdikleri ilk çocuklarını kucaklarına almıştı. 35 yaşındaki Soral, daha önce kalabalık aileye sahip olmanın çok güzel olduğunu söyleyerek, "Tek çocuklu bir anne olmak istemem. Kardeşlik muhteşem bir şey" demişti.



"HER ŞEY İLKER'İN ÜZÜNDEN OLDU"



Erdal Özyağcılar, yurt dışında olduğu için basın toplantısına görüntülü bağlandı. Usta sanatçı, "Herkese çok selamlar, çok mutluyum film vizyona girebileceği için. Hepimizin malumu pandemi sürecini atlattık, çok şükür normale döndük. Aslında her şey İlker’in yüzünden oldu, çekimler başladığında bana nazar boncuğu taktı ve taktığı boncuk parçalandı. Şaka bir yana gişesi bol yolu açık olsun” şeklinde konuştu.

Meslektaşı İsmail Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, basın toplantısında 'ikinci çocuk' sözleriyle dikkat çekti.Ünlü oyuncu, "Güzel bir film bekliyor sinemaseverleri. Genel izleyici kitlesi ve herkes ailece gönül rahatlığıyla izleyebilir. Çekimlerin çoğu KKTC’de yapıldı. Uçak sahnelerimiz var, çoğu gerçektir. 1-2 hafta prova yaptık bu sahneleri çekebilmek için. Kıbrıs şivesini de kaptık bir güzel. Mesela ben döndüğümde 10 gün daha şiveli konuşmaya devam ettim. Dijital platformda yayınlamak istemedim çünkü sinema sektörü büyük bir aile, büyük bir mecra ve herkesin nasiplenmesini istedim bu filmden açıkcası. Gişesi bol olsun” ifadelerini kullandı.Hande Soral, "Çok keyifliydi benim için. Aslında ben hamileliği ikinci seriye saklamıştım ama baktım film vizyona giremiyor 'Bari ben doğurayım' dedim. Artık ikinci çocuğu ikinci filme yetiştirim diye düşünüyorum” diyerek herkesi güldürdü.