. Gülşen dördüncü imzasını verdi!

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, Ataşehir’de 30 Nisan 2022 tarihinde verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı önce tutuklandı, dört gün sonra serbest bırakıldı. Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen ünlü popçu, bugün Levent Polis Merkezi'ne gelerek; dördüncü imzasını verdi.

Şarkıcı Gülşen, bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı 25 Ağustos'ta tutuklandı. 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan şarkıcı, dört gün sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edildi. Ev hapsi kararı ise 12 Eylül'de kaldırıldı.Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı Gülşen, saat 12.00’da Levent Polis Merkezi'ne geldi. 46 yaşındaki Gülşen, karakoldaki elektronik bölmeye parmak bastıktan sonra polis merkezine girdi.Polis merkezi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Gülşen Çolakoğlu, arabasına binerek uzaklaştı.