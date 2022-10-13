Beyazıt Öztürk'ten flaş açıklama!

22 yıl boyunca 'Beyaz Show'u hazırlayan ve sunan, Türkiye'nin en önemli şovmenlerinden Beyazıt Öztürk, önceki gün İstinyePark'daydı. Yakın bir arkadaşıyla AVM'de görüntülenen Beyaz, objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Beyaz Show'un tekrar başlayacağı yönünde çıkan haberlere açıklık getiren Beyazıt Öztürk, 'Tarih belli değil, kafamızda bir proje var ama henüz netleşmedi. Üzerinde çalışıyoruz' demekle yetindi.



İBRAHİM SELİM VE UĞUR ASLAN'A ÖVGÜ



'Son dönemde yayınlanan yeni show programlarını takip ediyor musunuz?', 'Kimlerin programını izliyorsunuz?' sorularına ünlü şovmen, 'İbrahim Selim'i izliyorum ve çok beğeniyorum, aynı şekilde Uğur Aslan'ın 'Afara' programı da çok güzel' yanıt verdi.



'GENÇLER DOĞRU YOLDALAR'



Muhabirlerin Doğu Demirkol'un programını sorması üzerine tekrar söze giren Beyaz, 'Evet, Doğu da çok iyi başladı, 'Alelade Show'u da takip ediyorum. Doğru yoldalar, zaten gençler sağ olsun beni arayıp fikrimi alıyorlar' dedi.



