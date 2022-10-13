. 15 yıl sonra barıştılar
  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,03 - 18,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

15 yıl sonra barıştılar

Yıllar önce Ebru Yaşar'ın albüm yüzünden küserek mahkemelik olan İbrahim Tatlıses ve Erol Köse, 15 yıl sonra konuşmaya başladı.

Ekleme: 13.10.2022 - 09:16 Güncelleme: 13.10.2022 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
15 yıl önce Ebru Yaşar'ın albümü yüzünden kavga eden ve davalık olan Erol Köse ve Tatlıses, Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter'in düğününde bu küslüğe bir son verdi.

Barıştırdılar

Düğünde Erol Köse'yle Tatlıses'i Polat Yağcı ve Tatlıses'in sağ kolu Şule Çınlama bir araya getirdi ve küslük bitti.

"İbo bu ülkenin gerçek starı"

Küslüğün bitmesiyle ilgili konuşan Erol Köse "Bu küslük bize yakışmıyordu, o benim abim, büyüğümdür. benim sektörde bu mertebeye gelmemde katkısı büyüktür, böyle güzel bir günde Polat Yağcı ve Şule Çınlama vesile oldu küslük bitti, o bu ülkenin gerçek starı" dedi. Tatlıses ve Köse saatlerce sohbet etti, ikisinin de gözlerinin dolduğu görüldü.

15 yıl sonra barıştılar

Astana'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi
Biden'ın 'nükleer' gafı dünyayı karıştırdı! 4 gündür yaşanan krizi düzeltmeye çalışıyorlar
Bakan Yanık destek ödemelerinin detaylarını açıkladı
CHP'li Seferihisar Belediyesi villa yapılan arazideki asırlık çam ağaçlarını katletti
Almanya'da enflasyon hız kesmiyor: 70 yılın zirvesi!
İBB aracındaki demirlerin çalışanlar tarafından hurdacıya satıldığı anlar görüntülendi
Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki gizemli 8 saati: Herkesi uçakla gönderdi Pensilvanya üzerinden kara yolunu seçti
Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması! Aralık ayında...
Köylüler su faturası mağduru! Ankara'da köylüye 12 bin 803 TL su faturası geldi
Doğal gazda yeni umut! Putin'in Türkiye formülü dünya basınında; 'acil' koduyla duyurdular
Yalanın Sözcü’sünün oyunu ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan'dan Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansında önemli açıklamalar
Ekrem İmamoğlu'ndan tabela oyunu! 15 yıllık yurdu yeniden açtı!
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde 'su tarifesi' tartışması: Yüzde 400'e varan fahiş zam yaparken vicdanınız sızlamadı mı?
Karadeniz gazında artık son viraj! Bakan Dönmez ‘Kara göründü’ diyerek duyurdu!
Füzeyi fırlatıp dünyaya meydan okudular: 'Bu bir açık uyarı'
AK Parti'li Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi... 'Önce özür dilemeli'
AB ülkeleri ortak gaz alımına hazırlanıyor...
İETT şoföründen yol soran doktora saldırı! 'Sen kaşınıyor musun geri zekalı' deyip üzerine yürüdü!
ABD'de kritik temaslar: Bakan Nebati dünyanın önde gelen yatırımcılarıyla görüştü
Kış etkisini göstermeye başladı: Meteoroloji'den sekiz il için uyarı

Kış etkisini göstermeye başladı: Meteoroloji'den sekiz il için uyarı

Araç sahipleri perşembe gününe dikkat: Motorine indirim geliyor

Araç sahipleri perşembe gününe dikkat: Motorine indirim geliyor

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

Rusya'da Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanmak suç sayılacak

Rusya'da Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanmak suç sayılacak

Twitter kullanıcılarını üzecek haber: Artık ücretli olacak

Twitter kullanıcılarını üzecek haber: Artık ücretli olacak

İstanbul'un 7 ilçesinde 7 saat su kesintisi!

İstanbul'un 7 ilçesinde 7 saat su kesintisi!