. Takipçilerini geçmişe götürdü!

Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte 'MasterChef Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapan, sempatik tavırları ve giyim tarzıyla da adından sıkça söz ettiren Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz haftalarda Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın YouTube'da yayınlanan programı 'Katarsis' katılmıştı.Somer Sivrioğlu, çocukluğunun zorlu geçtiğinden bahsederken 'Annem ve babam ben 5 yaşındayken ayrıldı. Bu dönemde çok zorlandım. Annemle değil babamla yaşıyordum, sıkıntılı bir süreçti' diyerek o günlere gitmişti.'O BANA, BEN ONA İYİ DAVRANMAZDIM'Babasının, annesinden ayrıldıktan sonra ikinci kez evlendiğini söyleyen Sivrioğlu, 'Babamın eşi' diye bahsettiği babasının ikinci eşinin, kendisine pek iyi davranmadığını 'O bana, ben ona iyi davranmazdım... Öyle bir insandı ama kabul ediyorum. Çok zor bir çocukluğum da yoktu halbuki...' sözleriyle belirtmişti.'BABAMIN EVİNDEKİ KAVGALARI SEVİYORDUM'Duygusal anlamda şiddet gördüğünden bahseden Sivrioğlu, evlerindeki atmosferin hep gergin olduğunu söylemiş ve fiziksel şiddete de maruz kaldığını ifade etmişti. Ünlü isim, 'Enteresan ama babamın evindeki kavgaları çok seviyordum... Bana iyi davranmıyorlardı ve onların arası da iyi olsun istemiyordum. Evde kavga çıkınca mutlu oluyor, araları düzelince üzülüyordum' demişti.'AŞK BANA İYİ ÇOCUK OLMAYI BIRAKTIRDI'Hayatının dönüm noktasından bahseden ünlü şef, 'İlk gerçek ve mantıklı aşık olduğum zaman çok farklı bir şey yaşadım. Lise zamanlarında aşık olduğum kız benim yine çok yakın olduğum bir arkadaşımla sevgili oldu. O arkadaşım bir gün bana geldi ve dün akşam onun elini tuttum ve öpüştük dedi. O an işte dönüştüğümü hissettim. O zamana hep iyi bir çocuktum. Arkadaşım ise serseri, hayta ve çok yakışıklı bir çocuktu. Kendi kendime iyi olmak işe yaramıyor dedim. Okulun iyi olması, iyi bir çocuk olmak veya güzel şiir yazmak bir işe yaramamıştı benim için. İlerleyen zamanlarda bambaşka bir Somer geldi. Gözlükleri attım, okulu biraz saldım ve o bu bana çok iyi geldi. Çok ciddi bir dönüm noktası oldu' diye konuştu.ÇOCUKLUK FOTOĞRAFIYLA POZ VERDİBu açıklamaları günlerce konuşulan Somer Şef, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Instagram hesabını aktif olarak kulllanan Sivrioğlu, çocukluk fotoğrafıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Sevenlerine geçmişe götüren ünlü şefin paylaşımı büyük ilgi gördü.'ŞEFİM SİZİ TANIYAMADIK'Öte yandan Masterchef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi, Ekim 2021'de gençlik yıllarından kalma bir fotoğraf paylaşmıştı. Somer Şef'in zayıf halini ilk kez gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyememişti.Sivrioğlu, arkadaşı Levent Selahattin Pınar'la kayak yaptığı kareye, “Bir zamanlar keskin bakışlı kayakçılardık” notunu yazmıştı. Ünlü şefin takipçileri, fotoğrafı beğeni yağmuruna tutarken, en dikkat çekici yorum ise “Şefim sizi tanıyamadık” olmuştu.