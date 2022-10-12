. Selami Şahin eski hayatını anlattı
  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,02 - 18,05
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Selami Şahin eski hayatını anlattı

Usta sanatçı Selami Şahin, katıldığı programda tüm Türkiye tarafından tanınma hikayesini anlattı.

Ekleme: 12.10.2022 - 09:53 Güncelleme: 12.10.2022 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Türk müziğinin efsane bestecisi ve yorumcusu Selami Şahin, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Seninle Başım Dertte, Alışmak Sevmekten Zor gibi popüler olmuş şarkılarıyla unutulmaz bir isim haline geldi.

Kariyeriyle sık sık gündem olan sanatçı, şimdi ise özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

'Eşim benim için çok önemli'

Ceyda Düvenci'nin programına konuk olan Şahin, 'Akıllı insanlar mutlu yaşar. Ben 38 yıldır evliyim, iki oğlum bir kızım var. Çocuklarımla arkadaş gibiyiz. Eşim benim için çok önemli. Bence insan, kendisine yapılmasını istemediği şeyi, başkasına yapmamalıdır.' dedi.

'Çok fakirdik'

İstanbul'a ilk gelişinde yaşadıklarına da değinen Şahin, şunları söyledi: 'Çok fakirdik, köyümüzde su ve elektrik yoktu. 15 yaşında evden, ailemin rızasını alarak tahta bir bavulla tek başıma ayrıldım. İlkokul öğretmenimin 'Sesin çok güzel, günün birinde şarkıcı olursun' yorumuyla, şarkıcı olmak için Antakya, İskenderun, Adana ve Ankara'ya gittim. Bir sene dolmadan 'Burada şarkıcı olunmaz' diyerek 16 yaşında İstanbul'a geldim.

Selami Şahin eski hayatını anlattı

'Yatacak yerim yoktu'

İstanbul'da yatacak yerim yok, çalışmam lazım. Lokantacıya, ütücüye sordum; 'işçi lazım mı?', değil. 'Ben şarkıcı olamaya geldim. Annem babam çok fakir. Onlara bakmam, çalışmam lazım' dedim. Kocasını çağırdı. Allah rahmet eylesin, ikisi de vefat etti. Otelin sahibesi 'Sevdim bu çocuğu' diyerek, beni işe aldı. Otelin üst katında halıların, kilimlerin üzerinde yatıyordum.

'Köy küloduma cep diktim'

Tuvalet temizledim, yatak düzelttim, ütü öğrendim. Tarlabaşı'nda lokantada komilik yaptım. Kapıyı kilitliyorlardı, divanın üzerinde yatıyordum. Köy küloduma cep diktim, soğan ekmek yiyordum, kazandığım parayı da anneme ve babama gönderiyordum.'

'Notayı kendim öğrendim'

Tüm Türkiye tarafından tanınma hikayesini de izleyicilerle paylaşan Şahin, şu ifadeleri kullandı: '17 yaşını bitirmek üzereyken ünlendim. Plakçılık o zaman Sirkeci'de bir iş hanındaydı. Orada iş buldum. Bestecilere 'Ne olur amca bana plak yapın' dedim. 'Oğlum sen burada işçisin. Nota da bilmiyorsun' dediler. Yoksa işten ayrılacağımı söyledim. Patron 'Çocuğun sesini bir dinleyin' dedi. Dinlediler ve 'Böyle bir şey olamaz' dediler. Üçüncü 45'likte ünlü oldum. Notayı da kitapların yardımıyla kendi kendime öğrendim. Hayatımın ilk bestesi, 1969-1970 yılında 'Yalancı dünya gibi yalancısın' (Sen Mevsimler Gibisin). Bu besteyle Altın Kelebek ödülünü aldım'
ABD Türkiye'ye F-16 satışında şartları kaldırdı Yunan medyası şoka girdi: ABD fiyaskosu
Rusya'dan flaş nükleer açıklaması: Parçası olmak istemiyoruz
Osman Gökçek: İmamoğlu İstanbul'dan bihaber yaşıyor
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'su ' tepkisi!
Anayasa değişikliği 3 maddeye indi! Son rötuşlar yapılıyor: İki maddede değişiklik yapılması gündemde...
Ağustos ayının sanayi üretim rakamları açıklandı
Norveçli kuruluş Yunanistan'ın Adalar oyununu deşifre etti! Türkiye haklı: Lozan ihlali
Kadıköy'deki esrarengiz patlamanın sırrı çözüldü! İsviçre'nin gördüğü en büyük katliamcının dehşet verici hikayesi
Meral Akşener: Kemal Bey aday gibi
100 milyarlık paket esnafa nefes aldıracak! Başvurular başladı
Can Ataklı Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını hedef aldı! 'Boş mağara vuruyorlar hepsi palavra'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın canlı yayında soruları yanıtladı: Cumhurbaşkanı Esed ile görüşecek mi?
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Türkiye’ye F-16 satışında flaş gelişme!
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım: HDP'nin birden fazla bakanlığı olabilir
SGK emekli promosyon tutarlarını açıkladı: İşte güncel emekli promosyon rakamları ve anlaşmalı bankalar!
Schengen vize sisteminde reform! AKPM'de kabul edildi!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'dan 204 metre yükseklikte önemli açıklamalar: Dünya için örnek
Bakan Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü...
Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
O iller için sağanak yağmur uyarısı: Meteoroloji saat verdi

O iller için sağanak yağmur uyarısı: Meteoroloji saat verdi

Bakanlık açıkladı: İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyasında merak edilenler

Bakanlık açıkladı: İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyasında merak edilenler

iPhone SE 4 hakkında yeni bilgiler geldi

iPhone SE 4 hakkında yeni bilgiler geldi

Mutfak döşemelerinin altından çıktı: Bir anda milyoner oldular

Mutfak döşemelerinin altından çıktı: Bir anda milyoner oldular

'Gizemli mezar' ilçeyi ikiye böldü

'Gizemli mezar' ilçeyi ikiye böldü

Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor! İşte şartlar...

Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor! İşte şartlar...