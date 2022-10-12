. Merve Boluğur'un eşi hastanelik oldu
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Merve Boluğur'un eşi hastanelik oldu

Merve Boluğur'un 10 günlük kocası, rahatsızlanınca hastaneye yatırıldı.

Ekleme: 12.10.2022 - 16:18 Güncelleme: 12.10.2022 - 16:18 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Merve Boluğur ile sevgilisi DJ Mert Aydın, geçtiğimiz haftalarda görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.

Mert Aydın'la yaptığı sosyal medya paylaşımlarında sıklıkla 'kocam' hitabını kullanan Merve Boluğur, balayından paylaşım yaptı.,

"İyi günde kötü günde dedik"
10 günlük gelin, sosyal medya hesabından eşi Mert Aydın'ın hastalandığını duyurdu. Eşinin hasta yatağından selfie yapan Boluğur, paylaşımına şu notu yazdı: "İyi günde kötü günde dedik."

Boluğur, eşinin rahatsızlığıyla ilgili bilgi vermedi.

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