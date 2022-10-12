. Filiz Akın'ın tahlil sonuçları belli oldu
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Beyaz Gazete
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Filiz Akın'ın tahlil sonuçları belli oldu

Tahlil sonuçlarını eşi Sönmez Köksal'dan öğrenen Filiz Akın, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 12.10.2022 - 09:04 Güncelleme: 12.10.2022 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından usta oyuncu Filiz Akın, iki ay önce akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmış ve üç gün yoğun bakımda tedavi görmüştü. Tedavi sürecini tamamlayan Filiz Akın, ardından normal odaya alınmıştı.

Sonuçlar temiz

Ses tellerinde sorun yaşayan Akın'ın boğazından parça alınmıştı. Ünlü oyuncu, tahlil sonuçlarının temiz çıktığını öğrendi.

Filiz Akın, Sönmez Köksal ile birlikte çekilen bu anlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Akın, gönderisine, "Eşim benden de endişeli olunca, raporun yazılmasını beklemeden kötü huylu nodül olmadığını öğrenip geldiği günden... İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle... Günaydın... " ifadelerini not düştü.

Filiz Akın'ın tahlil sonuçları belli oldu
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