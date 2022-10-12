. Boşanma sonrası ilk kez konuştu!

Hadise, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle gerçekleşen 'Kız çocukları dünyayı değiştirir' başlıklı konferansa katılan ve geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler ile boşanan ünlü şarkıcı Hadise çarpıcı açıklamalarda bulundu.Hadise, "Bana yapılan ataklar sonrası 'Neden bunu yaşıyorum? demiyorum. Beni ezeceklerini zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Ben güçleniyorum!" dedi.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) iş birliğiyle 8. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı "Kız çocukları dünyayı değiştiriyor" temasıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Ünlü şarkıcı Hadise de konferansa katıldı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini noktalayan Hadise, yaptığı konuşmayla gündeme bomba gibi düştü. Her zaman güçlü olduğunu ifade eden Hadise, şunları söyledi: "Bana yapılan ataklar sonrası 'Neden bunu yaşıyorum? demiyorum. Beni ezeceklerini zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Ben güçleniyorum! Siz sadece konuşun".Hadise bu açıklamaları ile hakkında çıkan tüm haberlere meydan okumuş oldu. Ünlü şarkıcı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.