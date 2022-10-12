. Alişan, Burak ve Eliz'i paylaştı!
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Alişan, Burak ve Eliz'i paylaştı!

Oyuncu Buse Varol ile mutlu bir evliliği olan Alişan, oğlu Burak ile kızı Eliz'in evde şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından yayınladı. Vaktinin çoğunu çocuklarıyla geçiren 46 yaşındaki ünlü şarkıcı, paylaşımına; "Burak ve Eliz'den 90'lar şarkıları... Düet kıvamına getirene kadar devam" ifadelerini not düştü.

Ekleme: 12.10.2022 - 22:13 Güncelleme: 12.10.2022 - 22:14 / Editör: Ozge Selin
Dizi setindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen ve birlikteliklerini 2018 yılında evlilikle taçlandıran Alişan ile Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları oğulları Burak'ı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Çift, geçtiğimiz yıl da kızları Eliz'e kavuşarak ikinci kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

BUSE VAROL KAYITSIZ KALAMADI

Çocuklarıyla keyifli anlarını zaman zaman sosyal medya hesabından yayınlayan 46 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda Burak ve Eliz ile objektif karşısına geçmişti. Kızı ve oğlunda Örümcek Adam kostümü olan kendisi de dinazor kostümünü başına geçiren Alişan, paylaşımına; '2 örümcek ,1 dinazor… Dosta güven, düşmana korku salıyoruz maşallah' notunu düşmüştü.

Alişan ve çocuklarının pozuna binlerce beğeni ve yorum gelirken Buse Varol da bu kareye kayıtsız kalmamıştı. Ünlü oyuncu, eşi ve evlatlarına; 'Aşklarım' yorumunu yapmıştı.

'JEST OLDU'YU SÖYLEDİLER

Şimdilerde İstanbul'da olan ve yoğun tempoda çalışan Alişan, boş vakitlerini ailesiyle geçirmeye. Oğlu Burak ve kızı Eliz ile yakından ilgilenen ünlü isim, keyifli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Alişan, oğlu Burak ve kızı Eliz'in mikrofonla Mustafa Sandal'ın 'Jest Oldu' şarkısını söyledikleri anları 'Burak ve Eliz'den 90'lar şarkıları... Düet kıvamına getirene kadar devam' notuyla yayınladı. Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve 'Maşallah', 'Ne mutlu size', 'Harikalar' gibi yorumlar geldi.

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