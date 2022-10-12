Ailem gerçekten evlendim sandı!

Yönetmen koltuğunda Haydar Işık’ın oturduğu; başrollerinde Müge Boz, Evliya Aykan, Ersin Korkut ve Ayberk Yılmaz’ın yer aldığı 'Kalp Estetiği' adlı romantik komedi türündeki filminin çekimleri Düzce'de devam ediyor. Senaryo gereği oyuncu Pınar Demiral ile nikâh masasına oturan Ersin Korkut, önceki gün sette basın mensuplarının sorularını yanırtladı.

Oyuncu kadrosunda Hakan Bilgin, Asel Erensoy, Bahtiyar Engin ve Ümit Okur'un da yer aldığı Kalp Estetiği filminde beceriksiz bir oyuncu menajeri rolü ile izleyici karşısına çıkacak Ersin Korkut, önceki hafta gerçekleşen çekimlerinde rol gereği damat olmuş ve dünyaevine girmişti. Sette açıklamalarda bulunan oyuncu, "Ben evliliğe karşı bir insan değilim, 'İşte budur' dediğim gün evlenirim. Önemli olan o duyguyu yaşayabildiğim insani bulmak, o zaman tabi ki evlenirim' açıklamasını yaptı.



"EVLENMEMİ İSTİYORLAR"



Ailesinin sürekli evlenmesini istediğini belirten Korkut, "Ailem evlenmemi canı yürekten istiyor, hatta beni arayıp 'Evlilik fotoğraflarını görünce senin bir ara gerçekten evlenmiş olabileceğini sandık' dediler" ifadelerini kullandı.



Ersin Korkut, film çekimlerinin devam ettiği Düzce'nin bir cennet olduğunu söylerken, Malatya'dan gelen çerez ve kayısı tepsisini yönetmen Haydar Işık ve oyuncu Müge Boz ve Evliya Aykan ile yedi.





"SİNEMA SALONLARI NE OLACAK?"



Düzce halkı ve Düzce Belediyesi'ne teşekkür eden Haydar Işık, yapımcılar ve oyuncuların sinema salonlarından çok dijital yapımlara yöneldiklerini açıkladı: Ülkemizde sinema son dönemde dijital kanalların kontrolüne geçti, birçok yapım dijital platformlar için çekiliyor, oyuncular da dijital kanallara ağırlık verdi. Sinema salonlarını maalesef unutmaya başladılar. Sinema salonları ne olacak, sinema izleyicisi ne olacak, onları unutacak mıyız? Bu kış sinema salonlarını doldurmayı hedefliyoruz. Çok kaliteli bir oyuncu kadromuz var, biz sinema salonlarında olacağız, izleyicileri de bu filmi izlemeye bekliyoruz.