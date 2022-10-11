Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter yaşamını yitirdi

Yıldız Kenter'in Nihat Akçan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Kenter, hayatını kaybetti.

Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'den acı haber geldi. Bir dönem kanser tedavisi gören Kenter, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu.,



Gül Onat duyurdu



Kötü haberi duyuran oyuncu Gül Onat, Instagram hesabından; 'Sevgili Leyla anneciğine kavuştun. Nur içinde yat. Çok üzgünüm' mesajını paylaştı.



Annesinin doğum gününde öldü



Leyla Kenter'in ölüm tarihi ise yürekleri sızlattı. 11 Ekim 1928'de dünyaya gelen 17 Kasım 2019'da akciğer rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden annesi Yıldız Kenter'in bugün doğum günü.



