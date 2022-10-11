. Yıldız Kenter'in kızı hayatını kaybetti!
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Beyaz Gazete
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Yıldız Kenter'in kızı hayatını kaybetti!

Tiyatro dünyasının efsane oyuncularından Yıldız Kenter, 2019 yılında 91 yaşındayken vefat etmişti. Kenter'in Nihat Akçan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Kenter de 70 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncu Gül Onat duyurdu.

Ekleme: 11.10.2022 - 21:01 Güncelleme: 11.10.2022 - 21:02 / Editör: Ozge Selin
Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'den acı haber geldi. Uzun yıllardır kanser tedavisi gören Kenter, 70 yaşında hayatını kaybetti. Kötü haberi sosyal medya hesabından yayınladığı kare ile duyuran oyuncu Gül Onat, şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Leylâ, anneciğine kavuştun. Nur içinde yat. Çok Üzgünüm

Yıldız Kenter'in kızı hayatını kaybetti!

LEYLA KENTER KİMDİR?

29 Mart 1952 tarihinde dünyaya gelen Yıldız Kenter'n kızı Leyla Kenter, bir dönem işi dolayısıyla Kenya'da yaşamıştır. Leyla Kenter, Cambridge'de iki fakülte bitirmiş ve ardından Dışişleri Bakanlığı personeli olmuştur. Aynı dönemde beraber çalıştığı arkadaşı ile dünyaevine giren Leyla Kenter, eşiyle aynı yerlerde çalışma imkânı bulamaması dolayısıyla görevinden istifa etmiştir.

Büyükelçi olarak görev yapan eşiyle birlikte Türkiye'ye geldiği dönemlerde Bilkent Üniversitesi'nde dersler veren Leyla Kenter, kanser bir dönem tedavisi görmüştür.

Yıldız Kenter'in Nihat Akçan evliliğinden olan kızı Leyla Kenter, aynı zamanda Başlık Parası (Nazlı) 1973, Fatma Bacı (Ayşe) 1972, Vahşi Çiçek (Sema) 1971, Anneler Ve Kızları (Iraz) dizilerinde de rol almıştır.
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