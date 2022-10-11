. Ünlü sanatçı hayatını kaybetti!

Seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya'dan acı haber geldi. 57 yaşındaki Kayha'nın hayata veda ettiği öğrenildi. Acı haber, 'Oyuncular Sendikası'nın resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.'BAŞIMIZ SAĞ OLSUN'Yapılan açıklamada, 'Değerli meslektaşımız Ayhan Kahya, hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun' ifadelerine yer verildi.Sanatçı, 'Transformers'ta 'Optimus Prime'ı, 'Avengers' filmlerinde 'Thanos'u canlandırmıştı...AYHAN KAHYA KİMDİR?Seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya 1965 yılında dünyaya geldi. Transformers sinema filminde Optimus Prime'ı, Avengers: Infiniy War ve Endgame'de ise Thanos karakterini seslendiren Ayhan Kahya birçok önemli projede yer aldı.Opera menşeili seslendirmen Ayhan Kahya geçmişten günümüze neredeyse tüm dizi ve sinema filmlerinde sesi ile hafızalarımızda yer edinmiştir. Ayhan Kahya'nın geçmişten günümüze seslendirme yaptığı projeler şu şekildedir:Gülün Adı, Evde Tek Başına, Temel İçgüdü, Gerçek Yalanlar, Babam Söz Verdi, Space Jam, Matrix, Pokemon, 15 Dakika, Harry Potter ve Felsefe Taşı, Kediler ve Köpekler, Asabiyim, Hz. Muhammed (S.A.V), Aşkta Herşey Mümkün, Ayı Kardeş, Büyük Balık, Gizemli Nehir, Terminatör 3, The Matrix Reloaded, Kahraman İnekler, Shrek 2, Köpekbalığı 2, Kebab Connection, Kırmızı Başlıklı Kız, Minik Fil, Süperman Dönüyor, 28 Hafta Sonra, Beowulf, Büyük Hazine, Ratatoulle, Red Kit, Hancock, Hellboy II, Hızlı Yarışçı, Kara Şövalye, Vol., Yıldız Savaşları, Fi Tarihi, G-Force, Prenses ve Kurbağa, Terminatör Kurtuluş, Transformers, Alice Harikalar Diyarında, Oyuncak Hikayesi, Robin Hood, Titanların Savaşı, Pek Yakında, Bilal Özgürlüğün Sesi, Pete ve Ejderhası.