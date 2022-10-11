. Tarkan’a Bursa’da yoğun ilgi

Marka yüzü olduğu alışveriş platformunun yeni reklam çekimleri için Cumalıkızık’a gelen Tarkan yoğun ilgiyle karşılandı. Megastar, megafonla da hayranlarına seslendi.

Tarkan, dün reklam yüzü olduğu alışveriş sitesinin reklam çekimleri için Bursa’daydı. Megastar, Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.Bu anları sosyal medya hesabından da paylaşan Tarkan, kalabalık artınca da eline megafon aldı.Fan sayfalarının paylaştığı bir videoda Tarkan’ınİHA'nın haberine göre şarkıcı, konuşmasının ardından çekimin yapılacağı alana geçti.