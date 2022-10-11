. Tarkan’a Bursa’da yoğun ilgi
  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,00 - 18,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tarkan’a Bursa’da yoğun ilgi

Marka yüzü olduğu alışveriş platformunun yeni reklam çekimleri için Cumalıkızık’a gelen Tarkan yoğun ilgiyle karşılandı. Megastar, megafonla da hayranlarına seslendi.

Ekleme: 11.10.2022 - 09:20 Güncelleme: 11.10.2022 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Tarkan, dün reklam yüzü olduğu alışveriş sitesinin reklam çekimleri için Bursa’daydı. Megastar, Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bu anları sosyal medya hesabından da paylaşan Tarkan, kalabalık artınca da eline megafon aldı.

“Çekiştirmeyin kıyafetlerimi”

Fan sayfalarının paylaştığı bir videoda Tarkan’ın “Çok teşekkür ederim her şey için. Ayrıca ilginiz sevginiz için çok teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum. İsterdim ki hepinizle tek tek fotoğraf çektirmek. Ama kalabalıksınız. Ben fotoğraftan sonra hemen kaçacağım. Çekiştirmeyin kıyafetlerimi. Sizleri seviyorum.” dediği duyuldu.

İHA'nın haberine göre şarkıcı, konuşmasının ardından çekimin yapılacağı alana geçti.

Tarkan’a Bursa’da yoğun ilgi
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!
Bakan Soylu'dan Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklama
Kadıköy'de başörtülü bir kadın kafeden kovuldu!
Kılıçdaroğlu için geri sayım; Samimiyet testine günler kaldı
Kendilerini yere atıp paylaşım yaptılar! HDP'li vekillerden 'darp tiyatrosu'
CHP’li İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'dan akraba kıyağı
Merkel’den Türkiye’ye övgü dolu sözler: Mülteci krizinde Almanya’dan daha büyük bir yükü üstlendiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Arsa ve iş yeri projesinde il il rakamlar belli oldu!
Mansur Yavaş veto etmişti! Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden ikinci kez suya indirim kararı
Platform Turizm'den açıklama: Araç İBB'nin denetim ve kontrolünde...
Üniversitelilere ulaşım desteği müjdesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntıları duyurdu!
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü eleştirisi! 'Ayağına sıkmak' diye buna derim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Dönmez'in uluslararası enerji diplomasisi sürüyor...
Dünya Bankası ve IMF başkanlarından 'faiz artırımı' uyarısı: Gerçek bir tehlike
Bakan Nebati değerlendirdi! 'Bu potansiyeli gerçeğe dönüştüreceğiz'
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırıları sonrası Biden'dan tehdit!
Yeni infaz yasası geliyor! Suçlu bir gün de olsa cezaevine girecek
Ukrayna’dan flaş Medvedev adımı!
Yunan tahriki devam ediyor: Şimdi de askeri araçları Sakız Adası'na getirdiler
Meteoroloji son dakika duyurdu! Kuvvetli geliyor, sel uyarısı

Meteoroloji son dakika duyurdu! Kuvvetli geliyor, sel uyarısı

WhatsApp, ücretli abonelik sisteminin testlerine başladı

WhatsApp, ücretli abonelik sisteminin testlerine başladı

Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor! İşte şartlar...

Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor! İşte şartlar...

Arsa başvuruları e-devlet'ten başladı! Kimlik numarasına dikkat: İşte detaylar...

Arsa başvuruları e-devlet'ten başladı! Kimlik numarasına dikkat: İşte detaylar...

Yargıtay'dan emsal olacak kırık kargo kararı

Yargıtay'dan emsal olacak kırık kargo kararı

Korkutan Facebook uyarısı! 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede

Korkutan Facebook uyarısı! 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede