. Neslihan Atagül'ün pozlarına yorum yağdı

Neslihan Atagül, sosyal medyada hesabından yeni pozlarını paylaştı. Atagül bornozlu kareleriyle, kısa sürede ilgi odağı oldu. Paylaşımına, ünlü isimler de dahil birçok kişi yorum yaptı.

Kariyerine 'Yaprak Dökümü' dizisiyle başlayan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, son olarak 'Sefirin Kızı' adlı dizide 'Nare' karakteri ile izleyicilerinin karşısına çıktı. Bir dönem 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, zor günleri atlatarak sağlığına kavuştu.Instagram'da 13.5 milyon takipçisi bulunan Neslihan Atagül, paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Duru güzelliğiyle hayranlarını büyüleyen Atagül, Instagram hesabından yeni karelerini paylaştı.Paylaşımlarıyla yüz binlerce beğeni olan başarılı oyuncu, ayna karşısındaki bornozlu fotoğraflarını paylaştı. Neslihan Atagül paylaşımının açıklama bölümüne 'Bugün pazartesi. Harika olmayı unutma' notunu düştü. Ünlü oyuncunun pozlarına güzelliğiyle ilgili iltifat yağdı.