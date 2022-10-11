. Kerem Bursin, Aylin Mavi hakkında konuştu
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Kerem Bursin, Aylin Mavi hakkında konuştu

Kerem Bursin ile Hande Erçel Sen Çal Kapımı dizisindeki arkadaşlıklarını gerçek hayatta aşka dönüştürmüşlerdi. Hande Erçel'in yeğeni Mavi'den geçtiğimiz haftalarda üzücü bir haber gelmişti. Küçük kızın hasta olduğu ve tedavi görmeye başladığı öğrenilmişti. Kerem Bursin, eski sevgilisinin yeğeni Mavi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 11.10.2022 - 09:34 Güncelleme: 11.10.2022 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Hande Erçel ile Kerem Bursin, Sen Çal Kapımı dizisi döneminde ilişkilerine başlamış ancak daha sonra bu ilişkiden ayrılık haberi gelmişti. İlişkilerinin dizi pr'ı için olduğunu söyleyenler de olmuştu. Tüm bu iddialar yalanlanırken, Kerem Bursin ile Hande Erçel dostane bir şekilde aşklarına son verme yolunu seçmişlerdi.

Önceki gün bir mekan çıkışı görüntülenen Kerem Bursin, eski sevgilisi Hande Erçel'in tedavi görmeye başlayan yeğeni Mavi'nin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Bursin, "Tabii ki arayıp, Hande ile konuştum. Bu konuyla alakalı çok bir şey demek istemiyorum. Çok hassas bir konu ve bu hassasiyeti korumak adına magazinsel bir şey çıksın istemiyorum. Tek diyeceğim bu" ifadelerini kullandı.

Kerem Bursin, Aylin Mavi hakkında konuştu

Bursin eski sevgilisi ile küs oldukları iddiasına ise, ''Gayet iyiyiz'' demekle yetindi.

Kerem Bursin, Aylin Mavi hakkında konuştu


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