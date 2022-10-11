. Kerem Bursin, Aylin Mavi hakkında konuştu

Hande Erçel ile Kerem Bursin, Sen Çal Kapımı dizisi döneminde ilişkilerine başlamış ancak daha sonra bu ilişkiden ayrılık haberi gelmişti. İlişkilerinin dizi pr'ı için olduğunu söyleyenler de olmuştu. Tüm bu iddialar yalanlanırken, Kerem Bursin ile Hande Erçel dostane bir şekilde aşklarına son verme yolunu seçmişlerdi.Önceki gün bir mekan çıkışı görüntülenen Kerem Bursin, eski sevgilisi Hande Erçel'in tedavi görmeye başlayan yeğeni Mavi'nin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.Bursin, "Tabii ki arayıp, Hande ile konuştum. Bu konuyla alakalı çok bir şey demek istemiyorum. Çok hassas bir konu ve bu hassasiyeti korumak adına magazinsel bir şey çıksın istemiyorum. Tek diyeceğim bu" ifadelerini kullandı.Bursin eski sevgilisi ile küs oldukları iddiasına ise, ''Gayet iyiyiz'' demekle yetindi.