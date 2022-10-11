. Fahriye Evcen'den yeni kareler...

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, evlendikten iki yıl sonra oğulları Karan'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan çift, şimdilerde ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor.'KARAN İLE STAJIMI TAMAMLADIM'Bir kez daha baba olacak olan Özçivit, geçtiğimiz aylarda 'Neler hissediyorsunuz?' sorusuna; 'Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, farkında olmadan kapalı yola girdim' yanıtını vermişti. Mutluluğu yüzlerine yansıyan ikiliden Burak Özçivit, 'Daha haberi yeni aldık. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım' ifadelerini kullanmıştı.TATİL GÜNÜNDE EŞİYLE GEZMEDEBir süredir ortalarda görünmeyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı. Hayli keyifli olduğu görülen çift, gazetecilerle selamlaştıktan sonra ayaküstü soruları yanıtlamıştı.İzinli gününü eşiyle geçirdiğini söyleyen 'Kuruluş Osman' dizisinin yıldızı Burak Özçivit, 'Dün yeni sezonunun ilk yayını vardı. Bugün de tatil, Fahriye'yi dışarı çıkardım. Uzun zaman sonra geziyoruz” demişti. İkili, bu sırada kendilerine gösterilen yoğun ilgiye karşılık vererek, hayranlarının fotoğraf çektirme talebini geri çevirmemişti.Yoğun çalışma mesaisiyle alakalı konuşan Özçivit, 'Çalışıyoruz, koşturuyoruz. Çok vaktimiz olmuyor ama bir günün içerisine hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.İkinci kez anne olmak için gün sayan Fahriye Evcen ise gazetecilerin, 'Yoğun tempoda dizi ve reklam anlaşmalarının yanı sıra seyahatlerinden memnun kalıyor musunuz?' sorusuna kahkaha atarak, 'Vakit ayırmaya çalışıyor. Her boşluğunda beraberiz” yanıtını vermişti.'HAMİLELİK ÇOK GÜZEL GEÇİYOR'Hamileliğin iyi geçtiğini söyleyen Evcen, 'Dinlenmedeyiz bu ara, hamilelik çok güzel geçiyor” dedi. Karan'ın duruma alıştığını söyleyen Evcen'e doğum sonrası ne yapacağı sorulunca, 'Bir süre çalışmayacağız tabii doğum olsun bir bakacağız” şeklinde konuşmuştu.BEBEK GÖRÜNDÜHeyecanı günden güne büyüyen Fahriye Evcen'den karnı burnunda yeni pozlar geldi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, siyah tulumuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin karnının iyice belirginleşmesi gözden kaçmadı.İkinci kez anne olmaya hazırlanan Evcen'e kısa sürede binlerce beğeni ve hayranlarından 'Maşallah', 'Çok güzel bir oyuncu' gibi yorumlar geldi.