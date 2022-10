. Düğün paylaşımına ünlülerden yorum!

1999 senesinde 11 yıllık evliliklerini noktalayan sunucu Hakan Ural ve şarkıcı Sibel Can'ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural, 9 Ekim Pazar akşamı Bodrum'daki Villa Maçakızı'nda Merve Kaya ile dünyaevine girdi. Çiftin nikâhını Bodrum Belediye Başkanı Yardımcısı Ummahan Yurt kıydı. Engincan Ural'ın nikâh şahitleri arasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de vardı.Evlilik cüzdanını Merve Kaya'ya takdim eden Ömer Çelik, Engincan Ural'a “İki günü unutma; biri 9 Ekim, biri de 14 Şubat” sözleriyle takıldı. Çifti bu mutlu günlerinde ailelerinin yanı sıra dostları da yalnız bırakmadı.SİBAL CAN SAHNEYE ÇIKTISibel Can oğlunun düğününde sahne aldı. Sanatçı, nikâhın ardından şarkılarını oğlu, gelini ve davetliler için söyledi. Davetliler arasında yer alan Hüsnü Şenlendirici de gecede klarnet çaldı. Melisa Ural da törene uzun zamandır aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile katıldı.DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINIEngincan Ural ve Merve Kaya'nın görkemli düğünü sosyal medyada da çok konuşuldu. Merve Kaya'nın Vakko marka gelinlik giydiği düğüne Hakan Sabancı ve Dila Tarkan gibi ünlü isimler katıldı. Çifti bu özel günlerinde ailelerinin yanı sıra yakın dostları da yalnız bırakmadı.DURU VE SERENGİL KAYITSIZ KALAMADIDüğünden kareler paylaşılmaya devam ederken Sibel Can da çocuklarıyla verdiği pozları kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin bu paylaşımına meslektaşları Nükhet Duru ve Seren Serengil'den de yorum geldi.Nükhet Duru, Can'a; 'Bebeğim sen büyüdün de kayınvalide sultan mı oldun? En güzel olduğun gibi en güzel günlerini gör inşallah' diye seslenirken; Seren Serengil de 'Ay maşallah çocuklarıyla arkadaş olan anne, zümrütüm benim' şeklinde yorum yaptı.