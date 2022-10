. Can Yaman hızını alamadı!

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın Demet Özdemir ile birlikte rol aldığı Erkenci Kuş ve sonrasında Özge Gürel'le başrollerini paylaştığı Bay Yanlış dizisinin ardından ünü Türkiye sınırını aştı. İtalya'da büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve İtalyancayı ana dili gibi konuşan yakışıklı oyuncu Can Yaman, birçok projede rol aldı. Ünlü oyuncu şimdi de Budapeşte'de ve Disney Plus için çekilecek olan “El Turco” dizisinin prova çekimlerini yapıyor. Yaman'ın yeni dizisi hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı.

Rol projeler ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Can Yaman, Erkenci Kuş dizisiyle birlikte adını yurt dışında da duyurdu. İtalya'da kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, dizi ve reklam filmlerinde rol alarak adından söz ettirdi.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Can Yaman'ın başrolünde yer aldığı "Viola come il mare" dizisi büyük ilgi görmüş ve reytinglerde yüzleri güldürmüştü. Yaman, şu sıralar Budapeşte'de ve Disney Plus için çekilecek olan "El Turco" dizisinin prova çekimlerini yapıyor. Merakla beklenen El Turco'yu Çisil Hazal Tenim ve Kerem Deren yazıyor. İngilizce çekilecek olan dizinin seti bu hafta başlıyor. Yaman'ın tüm günü eğitim alarak geçiyor.