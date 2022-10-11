. Aleyna Tilki'den şaşırtan paylaşım

Her hareketi olay olan genç popçu Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı, ''Hepinizi Allah'a şikayet ettim'' paylaşımıyla yine şaşırttı.

Şarkıları ve açıklamalarıyla sık sık magazin dünyasında gündem olan genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.Aleyna Tilki, Twitter hesabından bir paylaşımla yine takipçilerini şaşırttı. Genç popçu paylaşımında, ''Hepinizi Allah'a şikayet ettim'' yazarken neden böyle bir paylaşım yaptığı merak konusu oldu.