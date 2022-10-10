. Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları büyüdü...
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Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları büyüdü...

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi başaran oyuncu Tuba Büyüküstün, eski eşi Onur Saylak'la olan evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızları Maya ve Toprak'la fotoğrafını yayınladı.

Ekleme: 10.10.2022 - 21:55 Güncelleme: 10.10.2022 - 21:56 / Editör: Ozge Selin
Tuba Büyüküstün, 2011 yılında meslektaşı Onur Saylak ile nikâh masasına oturmuştu. 2021'de Maya ve Toprak'ın dünyaya gelmesiyle ikiz annesi olma mutluluğu yaşayan güzel oyuncu, 2017'de boşanmıştı.

Büyüküstün, 5.9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 10 yaşındaki ikiz kızlarıyla neşeli anlarını paylaştı. Büyüküstün'ün gözlerden uzak şekilde büyüttüğü kızlarıyla pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları büyüdü...
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