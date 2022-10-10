. Murat Yıldırım'dan Miray bebekle ilk poz...

2016 yılında Faslı Imane Elbani ile nikâh masasına oturan Murat Yıldırım, 8 Ekim'de baba oldu. Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, eşinin karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı.'ÇOK MUTLUYUZ'Şimdilerde 'Teşkilat' dizisinde rol alan oyuncu, Instagram gönderisine, 'Hepinize çok teşekkür ederim. Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz. Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi. Çok mutluyuz' mesajını yazdı.'YILDIRIM AİLESİ'Mutlu çiftten bugün aile pozu da geldi. Kızlarıyla çekildikleri pozu sosyal medyada yayınlayan ikili, 'Yıldırım Ailesi' notunu düştü. Fotoğrafa kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.